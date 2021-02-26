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Минобороны РФ обвинило США в насильственном удержании беженцев в Сирии

Там заявили о том, что гуманитарная ситуация в одном из лагерей продолжает ухудшаться.

26 февраля 2021, 21:48
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник обвинил США в насильственном удержании беженцев в лагере Эр-Рукбан.

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Как указал Сытник в ходе своего брифинга, гуманитарная ситуация в лагере продолжает ухудшаться, а американское командование препятствует разрешению этой проблемы, "принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нём беженцев". Кроме того, он заметил, что нежелание Штатов обеспечить вывод незаконных вооружённых формирований из зоны базы Эт-Танф говорит о том, что официальный Вашингтон заинтересован в сохранении "конвейера" по подготовке экстремистов с целью поддержания очагов напряжённости в Сирии.

По словам Сытника, сирийские власти готовы принять всех беженцев, которые находятся в лагере Эр-Рукбан и обеспечить им безопасность, а также достойные условия жизни.

Ранее сообщалось, что самолёты ВВС США нанесли ракетные удары по нескольким районам на сирийско-иракской границе.

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Генсек ООН призвал избегать эскалации после авиаудара США по Сирии

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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