Минобороны РФ обвинило США в насильственном удержании беженцев в Сирии

Как указал Сытник в ходе своего брифинга, гуманитарная ситуация в лагере продолжает ухудшаться, а американское командование препятствует разрешению этой проблемы, "принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нём беженцев". Кроме того, он заметил, что нежелание Штатов обеспечить вывод незаконных вооружённых формирований из зоны базы Эт-Танф говорит о том, что официальный Вашингтон заинтересован в сохранении "конвейера" по подготовке экстремистов с целью поддержания очагов напряжённости в Сирии.