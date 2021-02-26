В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов при авиаударе по Сирии

Девять объектов были уничтожены во время авиаудара американских ВВС по Сирии, ещё два — частично разрушены. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Два F-15 сбросили семь высокоточных снарядов, уничтожив полностью девять объектов и частично разрушив два", — сказал Кирби на пресс-конференции, уточнив, что эти объекты лишены возможности функционировать.

Пентагон также располагает предварительными данными о пострадавших на месте удара, однако раскрыть их на данный момент невозможно, так как продолжается оценка операции.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США действовали законно, нанося авиаудар по Сирии, соответствуя своему праву на самооборону.

"Цели были выбраны таким образом, чтобы сдержать риск дополнительных нападений в последующие недели. Удары были необходимы, чтобы ответить на угрозу, и пропорциональны предыдущим атакам", — сказала она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что об ударе по Сирии США предупредили российских военных за несколько минут до его нанесения.

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