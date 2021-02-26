В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов при авиаударе по Сирии
В Белом доме считают эти действия США законными.
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Девять объектов были уничтожены во время авиаудара американских ВВС по Сирии, ещё два — частично разрушены. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Два F-15 сбросили семь высокоточных снарядов, уничтожив полностью девять объектов и частично разрушив два", — сказал Кирби на пресс-конференции, уточнив, что эти объекты лишены возможности функционировать.
Пентагон также располагает предварительными данными о пострадавших на месте удара, однако раскрыть их на данный момент невозможно, так как продолжается оценка операции.
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США действовали законно, нанося авиаудар по Сирии, соответствуя своему праву на самооборону.
"Цели были выбраны таким образом, чтобы сдержать риск дополнительных нападений в последующие недели. Удары были необходимы, чтобы ответить на угрозу, и пропорциональны предыдущим атакам", — сказала она.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что об ударе по Сирии США предупредили российских военных за несколько минут до его нанесения.
Напомним, что минувшей ночью США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек.
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