Студент в Иванове изрезал женщину, поджёг её квартиру и похитил трёхлетнюю дочь

В Иванове студент вуза пришёл домой к женщине и несколько раз ударил её ножом, поджёг квартиру и похитил трёхлетнюю девочку, в настоящий момент он задержан. Об этом сообщает УМВД России по Ивановской области.

"Прибывшие по сообщению пожарные и сотрудники батальона ППС обнаружили возле входной двери в квартиру, где произошло возгорание, женщину с ножевым ранением шеи. Получившая тяжёлую травму пострадавшая госпитализирована", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спустя непродолжительное время девочка была обнаружена в центре города. Она была одета по погоде и не пострадала. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. Им оказался 18-летний студент вуза, в ходе поисковых мероприятий его задержали.

Следственные органы после случившегося возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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