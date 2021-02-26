Названа предварительная причина взрыва у метро в Нижнем Новгороде
ЧП произошло утром 26 февраля.
Губернатор Нижегородской области рассказал детали мощного взрыва у метро. Видео © LIFE
Предварительной причиной взрыва в пристройке к многоэтажному дому в Нижнем Новгороде является утечка газа из газораспределительной системы. Об этом журналистам рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.
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"Что касается причин происшествия — на самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы", — уточнил губернатор региона.
Никитин подчеркнул, что это лишь предварительные выводы. Правоохранительные органы будут их перепроверять, после чего окончательно примут процессуальное решение. Глава области также добавил, что для всех нуждающихся предоставлено временное жильё. По его словам, завалы должны разобрать к завтрашнему утру.
"Надеюсь, что уже к завтрашнему дню жители этого дома вернутся к обычному образу жизни", — сказал Никитин, отметив, что всем пострадавшим от взрыва будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.
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Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован. Известно, что три человека были госпитализированы. Позже в региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших.
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