Двое сотрудников ИК-1 задержаны в Ярославле
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после появления в СМИ видео с избиением заключённых в колонии.
Фото © Pixabay
В Ярославле после публикации в прессе видео с избиением заключённых задержали двух действующих сотрудников местной исправительной колонии № 1. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Как указано в сообщении ведомства, следователи готовят ходатайство о заключении задержанных под стражу.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с появлением в СМИ новых видео с избиениями в ярославской исправительной колонии № 1. На опубликованных кадрах демонстрируются события 2017 года. Так, в одном случае работники ИК-1 избивают двоих полуобнажённых осуждённых, а в другом сотрудники учреждения дубинками жестоко избивают заключённого, пока другие удерживают его на столе. По данным "Новой газеты", этот мужчина после пыток умер в больнице Рыбинска.
Напомним, первое видео с избиением заключённого в ярославской колонии появилось в СМИ летом 2018 года. Тогда более десяти человек стали фигурантами дела о пытках. Также сообщалось, что заключённый Евгений Макаров, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.
Выбор редакции
В Ярославле полуголый неадекват попытался задушить прохожую — видео
В Назрани задержали экс-главу МВД Ингушетии — видео
Песков назвал решение по памятнику на Лубянской площади прерогативой властей Москвы
Избившую сына в такси горе-мать из Курска приговорили к 1,5 года колонии
“Голый завтрак”: Для чего США нужны граждане ЛГБТ и гетеросексуальные меньшинства
Комментариев: 0