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Двое сотрудников ИК-1 задержаны в Ярославле

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после появления в СМИ видео с избиением заключённых в колонии.

26 февраля 2021, 18:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Ярославле после публикации в прессе видео с избиением заключённых задержали двух действующих сотрудников местной исправительной колонии № 1. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

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Как указано в сообщении ведомства, следователи готовят ходатайство о заключении задержанных под стражу.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с появлением в СМИ новых видео с избиениями в ярославской исправительной колонии № 1. На опубликованных кадрах демонстрируются события 2017 года. Так, в одном случае работники ИК-1 избивают двоих полуобнажённых осуждённых, а в другом сотрудники учреждения дубинками жестоко избивают заключённого, пока другие удерживают его на столе. По данным "Новой газеты", этот мужчина после пыток умер в больнице Рыбинска.

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Напомним, первое видео с избиением заключённого в ярославской колонии появилось в СМИ летом 2018 года. Тогда более десяти человек стали фигурантами дела о пытках. Также сообщалось, что заключённый Евгений Макаров, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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