Двое сотрудников ИК-1 задержаны в Ярославле

В Ярославле после публикации в прессе видео с избиением заключённых задержали двух действующих сотрудников местной исправительной колонии № 1. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с появлением в СМИ новых видео с избиениями в ярославской исправительной колонии № 1. На опубликованных кадрах демонстрируются события 2017 года. Так, в одном случае работники ИК-1 избивают двоих полуобнажённых осуждённых, а в другом сотрудники учреждения дубинками жестоко избивают заключённого, пока другие удерживают его на столе. По данным "Новой газеты", этот мужчина после пыток умер в больнице Рыбинска.