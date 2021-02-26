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Категорий: 18

Песков назвал решение по памятнику на Лубянской площади прерогативой властей Москвы

Пока пространство на ней останется в прежнем виде, скульптуру устанавливать не будут.

26 февраля 2021, 18:45
<p>Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС</p>

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Решение о том, должен ли быть установлен памятник на Лубянской площади в Москве, является прерогативой властей российской столицы. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это было и остаётся прерогативой города", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле предложение столичного градоначальника Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь без памятника.

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Напомним, голосование стартовало накануне на нескольких площадках и должно было продлиться до 5 марта. В первые сутки в опросе поучаствовало более 260 тысяч москвичей. Вечером 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к горожанам сообщил, что памятник на Лубянке устанавливать не будут. Он указал, что опрос стал превращаться "в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов", и напомнил, что сейчас у москвичей "огромное количество более актуальных тем".

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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