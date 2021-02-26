Мастер яркого пиара и нарушений: чем известен владелец кафе в Нижнем Новгороде, которое разнёс взрыв

Следователи Нижнего Новгорода продолжают разбираться в причинах мощного взрыва, прогремевшего сегодня в кафе "Самурай" в районе Мещеры. Три человека пострадали, один их них доставлен в больницу с обширными ожогами. Источник взрыва до сих пор устанавливается. По одной из версий, он мог находиться в подвале жилого дома. Хозяину "Самурая" принадлежат и другие кафе в городе. Как выяснилось, надзорные органы регулярно находили в его заведениях нарушения.

Напомним, что взрыв прогремел в девять часов утра в пристройке жилого дома на Мещерском бульваре. Взрывная волна превратила строение в груду стройматериалов и разбила окна в доме. Обломки кирпича, арматуры и стекла изрешетили припаркованные рядом машины и расположенные по соседству офисы.

Прибывшие на место взрыва медики оказали первую помощь двум пострадавшим: женщине и 42-летнему мужчине, который в тот момент находился в стоматологической клинике по соседству. Обоих с различными травмами отправили в больницу.

Уже днём из-под обломков достали 22-летнюю сотрудницу кафе Наталью. В момент взрыва она готовила помещение к открытию. У неё диагностировали 35 процентов ожогов тела. Девушку доставили в местный Институт травматологии и ортопедии.

На месте взрыва работают сотрудники городского Следственного комитета и эксперты. Следователи отрабатывают несколько версий взрыва, в том числе не сбрасывают со счетов и криминальную.

В региональном МЧС пока склоняются к версии взрыва газа.

— Предварительная версия случившегося — хлопок воздушно-газовой смеси, который вызвал пожар, — сообщили Лайфу в пресс-службе Нижегородского управления. — Работы по ликвидации продолжаются, по их итогам сможем сделать итоговое заявление.

Вскоре выяснилось, что жилой дом и пристройка по этому адресу не газифицированы. Хозяин кафе Александр Ильин в своём инстаграме сообщил, что на кухне "Самурая" не использовались газовые баллоны. По его версии, что-то взорвалось в подвале дома, который снимают другие арендаторы. И кафе к ним не имеет никакого отношения. Следователи выясняют, кто арендовал помещения в подвале дома на Мещерском бульваре и что там хранил.

Фото © ТАСС / пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

— Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), — заявила Лайфу старший помощник руководителя СК по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

Александр Ильин. Фото © instagram

Король общепита

Кафе сети "Самурай" принадлежит известному в Нижнем Новгороде 39-летнему ресторатору Александру Ильину. У него 18 заведений, расположенных как в самой области, так и в соседних. Все они объединены маркой Ilyingroup, которая, как пишут о себе сами представители команды, существует и развивается с 2010 года. В 2019 году численность штата превысила 700 человек.

Лайф не обнаружил в базах ЕГРЮЛ такого юридического лица. По данным СПАРК, бизнесмен контролирует ресторанный бизнес как индивидуальный предприниматель.

До 2018 года бизнесмен активно продвигал "Самурая" в соцсетях, вкладывал деньги в рекламу и промоушен. Например, в сентябре 2015 года он купил в кредит премиальный паркетник BMW X6, который выкрасил в ярко-жёлтый цвет и нанёс символику сети на двери машины. Ещё один подобный внедорожник он купил в июле прошлого года.

Фото © VK / Александр Ильин

Заведения Ильина хорошо известны инспекторам МЧС: только в 2019 году они восемь раз находили нарушения противопожарной безопасности в одном из кафе, расположенном в Моторном переулке. К кафе на Мещерском бульваре были претензии и у других надзорных органов. В 2018 году Роспотребнадзор несколько раз отмечал, что продукты и отходы на кухне находились, по сути, в одном месте. Кроме того, не хватало моечных ванн, раковин для мытья рук сотрудников заведения.

Таким было кафе "Самурай" на Мещерском бульваре. Фото © samurai.ru

Кроме ресторанного бизнеса Ильин владеет торговой компанией "Арктика", которая в 2019 году выручила чуть более двух миллионов рублей. При этом чистая прибыль фирмы составила всего 22 тысячи. На её балансе находится ещё один автомобиль с фирменной символикой "Самурая" — зелёная Toyota Camry. Помимо упомянутых BMW и Camry, у бизнесмена ещё есть Toyota Land Cruiser. На эти машины в ГИБДД выписывались десятки штрафов за превышение скорости.

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