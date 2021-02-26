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В поликлинике в Москве запретили ёрзать на стульях, но быстро передумали

В Сети появилось фото инструкции для сотрудников учреждения об использовании этого предмета мебели.

26 февраля 2021, 19:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Главный врач московской поликлиники № 4 Управления делами президента РФ отменила недавно введённую специальную инструкцию для сотрудников медучреждения, которая в числе прочего запрещала им ёрзать на стульях и использовать их для перевозки вещей. Об этом рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь Управделами президента РФ Елена Крылова.

Как ранее писал портал Mash, сотрудникам федеральной поликлиники на Кутузовском проспекте раздали подробную инструкцию, где объясняется, как правильно пользоваться стульями в медучреждении. Так, в частности, в документе было указано, что следует избегать попадания на стулья солнечных лучей, не использовать их при минусовой температуре воздуха. При этом запрещалось вставать на стулья или спрыгивать с них, садиться на каждый из них не более чем одному человеку, использовать этот предмет мебели в качестве средства перевозки. Кроме того, инструкция запрещала работникам поликлиники ёрзать на стульях или садиться на их край.

Фото © Mash

Фото © Mash

"Действительно, после травмы на рабочем месте инженером по технике безопасности была составлена инструкция. Переусердствовал с отеческой заботой. Главный врач отреагировала и документ отменила", — сказала Крылова.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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