В поликлинике в Москве запретили ёрзать на стульях, но быстро передумали
В Сети появилось фото инструкции для сотрудников учреждения об использовании этого предмета мебели.
Фото © Pixabay
Главный врач московской поликлиники № 4 Управления делами президента РФ отменила недавно введённую специальную инструкцию для сотрудников медучреждения, которая в числе прочего запрещала им ёрзать на стульях и использовать их для перевозки вещей. Об этом рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь Управделами президента РФ Елена Крылова.
Как ранее писал портал Mash, сотрудникам федеральной поликлиники на Кутузовском проспекте раздали подробную инструкцию, где объясняется, как правильно пользоваться стульями в медучреждении. Так, в частности, в документе было указано, что следует избегать попадания на стулья солнечных лучей, не использовать их при минусовой температуре воздуха. При этом запрещалось вставать на стулья или спрыгивать с них, садиться на каждый из них не более чем одному человеку, использовать этот предмет мебели в качестве средства перевозки. Кроме того, инструкция запрещала работникам поликлиники ёрзать на стульях или садиться на их край.
Фото © Mash
"Действительно, после травмы на рабочем месте инженером по технике безопасности была составлена инструкция. Переусердствовал с отеческой заботой. Главный врач отреагировала и документ отменила", — сказала Крылова.
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