Разведка США заявила, что наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Хашогджи
Штаты могут ввести визовые ограничения против более 70 подданных королевства, связанных с этим громким делом.
Джамаль Хашогджи. Фото © Twitter / Abdullah S. Al-Bedaiwi
Американская разведка считает, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению и убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Эти выводы приводятся в докладе аппарата директора национальной разведки Штатов об обстоятельствах дела о гибели колумниста The Washington Post.
"Мы считаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман [Аль Сауд] одобрил операцию в Стамбуле, в Турции, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи", — сказано в тексте доклада.
В США уверены, что подобные действия не могли быть предприняты без личного одобрения наследного принца, основываясь на высоком уровне его контроля над принятием решений в королевстве.
"Наследный принц рассматривал Хашогджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер в случае необходимости, чтобы заставить его замолчать", — говорится в отчёте разведки.
Как сообщает агентство Bloomberg, после публикации доклада власти США могут ввести визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, связанных, как считает Вашингтон, с убийством Хашогджи.
Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что журналиста жестоко убили. В апреле 2019 года американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 граждан Саудовской Аравии за причастность к преступлению. В декабре того же года пять человек были приговорены к смертной казни по делу об убийстве Хашогджи. Сыновья погибшего журналиста заявили о прощении тех, кто виновен в расправе над отцом.
Позже сообщалось, что суд Саудовской Аравии огласил окончательные приговоры в отношении восьми человек, проходивших по делу об убийстве журналиста. Пять из них проведут за решёткой по двадцать лет каждый, один осуждён на десять лет, ещё двое получили по семь лет тюремного заключения.
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