Налог на мочу, бороду и вообще на всё подряд: 8 самых нелепых сборов в государственную казну

На протяжении веков государства пытались выжать из своих подданных по максимуму. О том, на что они шли ради этого, рассказывает издание Mental Floss.

1. Использованное масло

Древнеегипетские амфоры. Фото © Wikimedia Commons

В Древнем Египте к налогам относились более чем серьёзно. Уклонение от их уплаты или ошибки в декларациях карались поркой и даже смертью. Налогами облагалось почти всё: от зерна и пива до транспортировки по Нилу. Но порой в этот список попадало и кое-что более экзотичное. Переработка использованного растительного масла считалась противозаконной. Тех, кого ловили за руку, заставляли не только купить свежее масло, но и заплатить специальную пошлину.

2. Моча

Общественный туалет Древнего Рима. Фото © Wikimedia Commons

Сборщики мочи были обычным явлением в общественных туалетах Древнего Рима. Жидкий экскремент применялся при дублении кожи, производстве шерсти, чистке тог и даже отбеливании зубов. Когда императору Веспасиану (правил в 69–79 гг.) потребовалось пополнить казну, он решил ввести специальный налог. Его должны были платить все, кто покупал собранную в туалетах жидкость. Считается, что выражение "деньги не пахнут" возникло именно тогда.

3. Трусы

Английский король Иоанн Безземельный. Изображение © Wikimedia Commons

Если у рыцаря в средневековой Англии возникали дела поважнее, чем очередная война, он мог рассчитаться с казной так называемыми щитовыми деньгами. Этот платёж также называли "налогом на трусов". Он позволял рыцарю не участвовать в определённой кампании. Король Иоанн, правивший с 1199 по 1216 год, злоупотреблял этим налогом, часто собирая его, даже когда страна ни с кем не воевала.

4. Холостяки

Монеты Римской империи в эпоху Октавиана Августа. Изображения © Wikimedia Commons

Основатель Римской империи Октавиан Август оказывал особые почести семьям с тремя и более детьми (желательно, сыновьями), а вот неженатые мужчины в возрасте от 38 лет облагались "налогом на холостяков". Аналогичный платёж существовал в Англии. В 1695 году местный парламент ввёл налог для холостяков старше 25 лет и бездетных вдовцов. "Налог на бездетность" взимали и в XX веке: например, граждане СССР уплачивали его с 1941 по 1993 год.

5. Политические конкуренты

Золотая монета Оливера Кромвеля. Изображение © Wikimedia Commons

Когда Оливер Кромвель правил Британией в качестве лорда-протектора (1653–1658 гг.), ему оппонировали роялисты — сторонники возвращения к монархии. Чтобы держать их под контролем, он организовал ополчение. А финансирование своих сторонников Кромвель организовал за счёт самих роялистов, которых обложил 10-процентным подоходным налогом.

6. Бороды

Жетон, подтверждавший право носить бороду в эпоху Петра I. Изображение © Wikimedia Commons

В 1698 году, пытаясь приобщить Россию к европейской моде на гладко выбритые лица, император Пётр I ввёл ежегодный налог на бороду. Беднякам разрешалось носить её всего за две копейки в год, а состоятельным гражданам приходилось платить по 100 рублей. Факт уплаты подтверждал специальный медный жетон. Те, кто избегал налога, могли быть насильно выбриты полицией.

7. Окна

Здание с заложенными окнами в городе Бат, Англия. Фото © Flickr / Jo Folkes

Налог на окна был введён в 1696 году в Великобритании. Считалось, что чем больше окон в доме, тем богаче его хозяин, а значит, тем больше он должен заплатить в казну. На практике всё работало не так хорошо, как выглядело на бумаге. Часть домовладельцев заставляли платить за любые проёмы в стенах, а некоторые предприимчивые налогоплательщики просто закладывали окна кирпичом. В конце концов, налог был отменён в 1851 году.

8. Всё подряд

Визит налоговика. Изображение © Lewis Walpole Library

Но самые креативные налоговики жили в XVIII веке в американском штате Джорджия. Судя по всему, они просто ввели налоги на всё, что пришло им в голову: кирпичи, свечи, часы, джин, стаканы, шляпы, обои, лекарства, игральные карты и мыло.

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