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Категорий: 18

Не верьте своим глазам. 15 фото, на которые придётся взглянуть дважды, чтобы понять, что к чему

Принять пакет на улице за кошку или вешалку за человека — с кем не бывало! К тому же в этом даже нет ничего странного. Учёные дали феномену название "парейдолия". Наш мозг буквально запрограммирован на то, чтобы видеть в окружении знакомые образы. Что из этого выходит — в подборке ниже.

14 февраля 2021, 10:00

Фото © Reddit / ME_2017, snaz27

"Недавно зашёл на кухню и увидел этого парня"

Фото © Reddit / teamoth

Фото © Reddit / teamoth

"Это крепкий кофе!"

Фото © Reddit / TickNut

Фото © Reddit / TickNut

"В комнате моей сестры на полу нашли Сида из "Ледникового периода"

Фото © Reddit / DuckRubberDuck

Фото © Reddit / DuckRubberDuck

"Смотрите! Там Годзилла!"

Фото © Reddit / willgravedigger

Фото © Reddit / willgravedigger

"Принял эту тыкву за улитку"

Фото © Reddit / snaz27

Фото © Reddit / snaz27

"Это дерево или болотное чудище?"

Фото © Reddit / arkan01d

Фото © Reddit / arkan01d

"Кусок бумаги, примёрзший к задней стенке холодильника, похож на собаку"

Фото © Reddit / nighteeeeey

Фото © Reddit / nighteeeeey

"Сук в этом куске дерева похож на лягушку"

Фото © Reddit / ____Io_oI____

Фото © Reddit / ____Io_oI____

"Сегодня на ужин у меня был очень недовольный пирог..."

Фото © Reddit / Niyi_M

Фото © Reddit / Niyi_M

"Одеяло в лежаке моего пса само выглядит как собака!"

Фото © Reddit / emopriest

Фото © Reddit / emopriest

"Скол на моём лобовом стекле выглядит как кошка"

Фото © Reddit / andysschlong

Фото © Reddit / andysschlong

"Это камень, а не бегемот..."

Фото © Reddit / ME_2017

Фото © Reddit / ME_2017

"Я нашла гриб, который выглядит как маленькая совушка!"

Фото © Reddit / miss421

Фото © Reddit / miss421

"Кошка удивлена атомным взрывом"

Фото © Reddit / smartyy

Фото © Reddit / smartyy

"Этот халапеньо выглядит как тираннозавр"

Фото © Reddit / AberrantDevices

Фото © Reddit / AberrantDevices

Ещё больше примеров парейдолической иллюзии — в сабреддите Pareidolia.

Эти питомцы оказались настолько ненасытными, что теперь над ними смеются абсолютно все: 15 фото

Эти питомцы оказались настолько ненасытными, что теперь над ними смеются абсолютно все: 15 фото

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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