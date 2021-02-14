Не верьте своим глазам. 15 фото, на которые придётся взглянуть дважды, чтобы понять, что к чему

"Недавно зашёл на кухню и увидел этого парня"

Фото © Reddit / teamoth

"Это крепкий кофе!"

Фото © Reddit / TickNut

"В комнате моей сестры на полу нашли Сида из "Ледникового периода"

Фото © Reddit / DuckRubberDuck

"Смотрите! Там Годзилла!"

Фото © Reddit / willgravedigger

"Принял эту тыкву за улитку"

Фото © Reddit / snaz27

"Это дерево или болотное чудище?"

Фото © Reddit / arkan01d

"Кусок бумаги, примёрзший к задней стенке холодильника, похож на собаку"

Фото © Reddit / nighteeeeey

"Сук в этом куске дерева похож на лягушку"

Фото © Reddit / ____Io_oI____

"Сегодня на ужин у меня был очень недовольный пирог..."

Фото © Reddit / Niyi_M

"Одеяло в лежаке моего пса само выглядит как собака!"

Фото © Reddit / emopriest

"Скол на моём лобовом стекле выглядит как кошка"

Фото © Reddit / andysschlong

"Это камень, а не бегемот..."

Фото © Reddit / ME_2017

"Я нашла гриб, который выглядит как маленькая совушка!"

Фото © Reddit / miss421

"Кошка удивлена атомным взрывом"

Фото © Reddit / smartyy

"Этот халапеньо выглядит как тираннозавр"

Фото © Reddit / AberrantDevices

Ещё больше примеров парейдолической иллюзии — в сабреддите Pareidolia.

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