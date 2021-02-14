Не верьте своим глазам. 15 фото, на которые придётся взглянуть дважды, чтобы понять, что к чему
Принять пакет на улице за кошку или вешалку за человека — с кем не бывало! К тому же в этом даже нет ничего странного. Учёные дали феномену название "парейдолия". Наш мозг буквально запрограммирован на то, чтобы видеть в окружении знакомые образы. Что из этого выходит — в подборке ниже.
"Недавно зашёл на кухню и увидел этого парня"
Фото © Reddit / teamoth
"Это крепкий кофе!"
Фото © Reddit / TickNut
"В комнате моей сестры на полу нашли Сида из "Ледникового периода"
Фото © Reddit / DuckRubberDuck
"Смотрите! Там Годзилла!"
Фото © Reddit / willgravedigger
"Принял эту тыкву за улитку"
Фото © Reddit / snaz27
"Это дерево или болотное чудище?"
Фото © Reddit / arkan01d
"Кусок бумаги, примёрзший к задней стенке холодильника, похож на собаку"
Фото © Reddit / nighteeeeey
"Сук в этом куске дерева похож на лягушку"
Фото © Reddit / ____Io_oI____
"Сегодня на ужин у меня был очень недовольный пирог..."
Фото © Reddit / Niyi_M
"Одеяло в лежаке моего пса само выглядит как собака!"
Фото © Reddit / emopriest
"Скол на моём лобовом стекле выглядит как кошка"
Фото © Reddit / andysschlong
"Это камень, а не бегемот..."
Фото © Reddit / ME_2017
"Я нашла гриб, который выглядит как маленькая совушка!"
Фото © Reddit / miss421
"Кошка удивлена атомным взрывом"
Фото © Reddit / smartyy
"Этот халапеньо выглядит как тираннозавр"
Фото © Reddit / AberrantDevices
Ещё больше примеров парейдолической иллюзии — в сабреддите Pareidolia.
WOW-news
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