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Дедушка впервые взял на руки своего внука, и вместе с ним расплакались все, кто увидел их фото

Трудно переоценить важность рождения первого ребёнка. Но появление на свет первого внука — тоже чрезвычайно важное событие. Реакция дедули из материала ниже — прямое доказательство этому.

14 февраля 2021, 08:00

Фото © Reddit / bubblegumprincesss

За время пандемии в семье пользовательницы "Реддита" bubblegumprincesss многое изменилось. Девушка родила сынишку, а её папа из-за изоляции впал в депрессию. Благо два этих события хорошо друг друга компенсируют. Недавно старик впервые увидел своего внука, и его реакция — возможно, самое милое, что встречалось на просторах Сети за последнее время.

Мой отец встречает своего первого внука

bubblegumprincesss

Фото © Reddit / bubblegumprincesss

Фото © Reddit / bubblegumprincesss

Мужчина смог не только впервые увидеть внука, но и подержать его в руках. Поначалу он пытался сдержать эмоции, но подступающие слёзы всё равно дали о себе знать. Как говорит мама ребёнка, у деда большие планы на малыша. Хоть ему всего пара месяцев, у него уже есть собственный гидрокостюм на вырост. Через пару-тройку лет дедушка мечтает научить малого кататься на сёрфе.

Мой отец был в очень глубокой депрессии из-за изоляции, и этот ребёнок в буквальном смысле вернул в его глаза свет, по которому я так сильно скучала

bubblegumprincesss

Фото © Reddit / bubblegumprincesss

Фото © Reddit / bubblegumprincesss

Пост bubblegumprincesss быстро стал вирусным. Всего за несколько часов его оценило порядка 69 тысяч человек. Многие восхищались эмоциональным дедушкой. Другие заметили, что пандемия ещё не закончилась, и интересовались, почему взрослые стоят без масок. Оказалось, старик самолично ушёл на трёхнедельный карантин для того, чтобы встретиться с внуком без посредников и средств индивидуальной защиты.

Он будет хорошо проводить время с ребёнком! Мой племянник обожает дедушку, и на них так приятно смотреть.

TheDustOfMen

Я надеюсь, что скоро у меня будет такой момент... когда я когда-нибудь получу свою новенькую видеокарту на компьютер...

Шутки в сторону, такие новости восстанавливают мою веру в человечество. Поздравляю! 🍾

nanana_catdad

Внук нашёл зашифрованное любовное письмо, разгадка которого показала дедушку совсем с другой стороны

Внук нашёл зашифрованное любовное письмо, разгадка которого показала дедушку совсем с другой стороны

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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