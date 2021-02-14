Дедушка впервые взял на руки своего внука, и вместе с ним расплакались все, кто увидел их фото
Трудно переоценить важность рождения первого ребёнка. Но появление на свет первого внука — тоже чрезвычайно важное событие. Реакция дедули из материала ниже — прямое доказательство этому.
За время пандемии в семье пользовательницы "Реддита" bubblegumprincesss многое изменилось. Девушка родила сынишку, а её папа из-за изоляции впал в депрессию. Благо два этих события хорошо друг друга компенсируют. Недавно старик впервые увидел своего внука, и его реакция — возможно, самое милое, что встречалось на просторах Сети за последнее время.
Мой отец встречает своего первого внука
Мужчина смог не только впервые увидеть внука, но и подержать его в руках. Поначалу он пытался сдержать эмоции, но подступающие слёзы всё равно дали о себе знать. Как говорит мама ребёнка, у деда большие планы на малыша. Хоть ему всего пара месяцев, у него уже есть собственный гидрокостюм на вырост. Через пару-тройку лет дедушка мечтает научить малого кататься на сёрфе.
Мой отец был в очень глубокой депрессии из-за изоляции, и этот ребёнок в буквальном смысле вернул в его глаза свет, по которому я так сильно скучала
Пост bubblegumprincesss быстро стал вирусным. Всего за несколько часов его оценило порядка 69 тысяч человек. Многие восхищались эмоциональным дедушкой. Другие заметили, что пандемия ещё не закончилась, и интересовались, почему взрослые стоят без масок. Оказалось, старик самолично ушёл на трёхнедельный карантин для того, чтобы встретиться с внуком без посредников и средств индивидуальной защиты.
Он будет хорошо проводить время с ребёнком! Мой племянник обожает дедушку, и на них так приятно смотреть.
Я надеюсь, что скоро у меня будет такой момент... когда я когда-нибудь получу свою новенькую видеокарту на компьютер...
Шутки в сторону, такие новости восстанавливают мою веру в человечество. Поздравляю! 🍾
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