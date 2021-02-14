Модель сняла одежду и доказала, что секрет соблазнительных фото заключается лишь в паре деталей

Зоуи Мари Дэвис из Великобритании ведёт инстаграм-блог, в котором регулярно поднимает проблемы бодипозитива. Девушка часто публикует фотографии в нижнем белье, несмотря на то что её тело не подходит под стандарты красоты, сложившиеся внутри соцсети.

Недавно девушка наглядно показала, как определённые позы могут кардинально изменить то, как тело выглядит на фото. Иногда нужно просто в прямом смысле подтянуть трусы. Правда, за всё нужно платить.

Фото © Instagram / zoe_mariedavies

Честно говоря, это безумие, что освещение и некоторые позы или ракурсы могут сделать с вашим телом. Пока позировала для двух нижних кадров, у меня заболели бёдра Zoe_mariedavies

Своими фото Зои доказала, что не все красотки в соцсети действительно выглядят так, как на фото. А вот стоит ли, подражая им, идти на такие жертвы ради сексуальных фотографий и лайков, вопрос другой. Судя по комментариям под фотографией девушки, многие её подписчицы уже давно знают про свои удачные ракурсы.

Фото © Instagram / zoe_mariedavies

ДА!🙌 Я всё время делаю это перед зеркалом и удивляюсь тому, как сильно может изменить моё тело на фото лишь положение трусов 😂😂❤️ Annaelizabethlondon

Чистая правда! Как сильно могут всё изменить трусы и поза... я делаю это всё время 😂 Laurapatt_fit

Некоторые подписчицы Зои лишь в очередной раз поблагодарили девушку за её открытость. Ведь ещё до сих пор многие верят в эти недостижимые идеалы красоты.

В "Инстаграме" нужно больше тебя! Rosie__cooper

Я тоже публикую честные посты! Этого должно быть больше этого в "Инстаграме" ❤️ Bexjadefountain

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