Модель сняла одежду и доказала, что секрет соблазнительных фото заключается лишь в паре деталей
"Инстаграм" разрывается от фотографий красоток с точёными телами. Но даже если им удаётся кого-то обдурить своими идеальными фотографиями, стоит понимать, что совсем не обязательно быть моделью.
Зоуи Мари Дэвис из Великобритании ведёт инстаграм-блог, в котором регулярно поднимает проблемы бодипозитива. Девушка часто публикует фотографии в нижнем белье, несмотря на то что её тело не подходит под стандарты красоты, сложившиеся внутри соцсети.
Недавно девушка наглядно показала, как определённые позы могут кардинально изменить то, как тело выглядит на фото. Иногда нужно просто в прямом смысле подтянуть трусы. Правда, за всё нужно платить.
Честно говоря, это безумие, что освещение и некоторые позы или ракурсы могут сделать с вашим телом. Пока позировала для двух нижних кадров, у меня заболели бёдра
Своими фото Зои доказала, что не все красотки в соцсети действительно выглядят так, как на фото. А вот стоит ли, подражая им, идти на такие жертвы ради сексуальных фотографий и лайков, вопрос другой. Судя по комментариям под фотографией девушки, многие её подписчицы уже давно знают про свои удачные ракурсы.
ДА!🙌 Я всё время делаю это перед зеркалом и удивляюсь тому, как сильно может изменить моё тело на фото лишь положение трусов 😂😂❤️
Чистая правда! Как сильно могут всё изменить трусы и поза... я делаю это всё время 😂
Некоторые подписчицы Зои лишь в очередной раз поблагодарили девушку за её открытость. Ведь ещё до сих пор многие верят в эти недостижимые идеалы красоты.
В "Инстаграме" нужно больше тебя!
Я тоже публикую честные посты! Этого должно быть больше этого в "Инстаграме" ❤️
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