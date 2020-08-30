Эти питомцы оказались настолько ненасытными, что теперь над ними смеются абсолютно все: 15 фото

Издание Bored Panda собрало фотографии, когда бедняг поймали на месте преступления. В подборке ниже — 10 самых смешных кадров.
"Он пытался украсть вкусняшки, и вот его лицо, когда он застрял"
Фото © Reddit / shell89za
"Просто сидит и ждёт, пока хозяева перестанут смеяться и наконец вытащат его из коробки"
Фото © imgur
"Застрял в кормушке для птиц прямо перед своими дружбанами-белками"
Фото © Reddit / myniche999
"Моя толстая кошка застряла лапой, когда пыталась достать еду из автоматической кормушки"
Фото © Reddit / LemurBusiness
"О Боже! Мой толстячок снова застрял в пакетах с угощениями"
Фото © Instagram / pabloredpaw
"Моя идиотская кошка застряла головой в консервной банке"
Фото © Reddit / averylynn
"Он добился своего, но стоило ли оно того?"
Фото © Twitter / urvillageidiot
"Он застрял. Опять"
Фото © Reddit / Beastmonger
"Я на пять минут оставил его с полной кормушкой — и вот что случилось"
Фото © Reddit / Arn3110
"Помните тот раз, когда ваша рука застряла в банке Pringles?"
Фото © Reddit / Wballstien
"Моей собаке удалось открыть пачку замороженного рыбного филе. И всё шло по плану, пока она не смогла из неё выбраться. Пришлось обращаться ко мне за помощью"
Фото © Reddit / xenphioncrisux
"Собака голландской полиции застряла в стаканчике йогурта"
Фото © Reddit / dataloss
"Котёнок решил, что я недостаточно его кормлю, захотел сам достать себе еды и застрял!"
Фото © Reddit / WHOAitsTyler
"Он пытался слизать оставшуюся еду с тарелки и застрял"
Фото © Bored Panda
"Этот малыш поставил себя в затруднительное положение"
Фото © london-media
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