Эти питомцы оказались настолько ненасытными, что теперь над ними смеются абсолютно все: 15 фото

Издание Bored Panda собрало фотографии, когда бедняг поймали на месте преступления. В подборке ниже — 10 самых смешных кадров.

"Он пытался украсть вкусняшки, и вот его лицо, когда он застрял"

Фото © Reddit / shell89za

"Просто сидит и ждёт, пока хозяева перестанут смеяться и наконец вытащат его из коробки"

Фото © imgur

"Застрял в кормушке для птиц прямо перед своими дружбанами-белками"

Фото © Reddit / myniche999

"Моя толстая кошка застряла лапой, когда пыталась достать еду из автоматической кормушки"

Фото © Reddit / LemurBusiness

"О Боже! Мой толстячок снова застрял в пакетах с угощениями"

Фото © Instagram / pabloredpaw

"Моя идиотская кошка застряла головой в консервной банке"

Фото © Reddit / averylynn

"Он добился своего, но стоило ли оно того?"

Фото © Twitter / urvillageidiot

"Он застрял. Опять"

Фото © Reddit / Beastmonger

"Я на пять минут оставил его с полной кормушкой — и вот что случилось"

Фото © Reddit / Arn3110

"Помните тот раз, когда ваша рука застряла в банке Pringles?"

Фото © Reddit / Wballstien

"Моей собаке удалось открыть пачку замороженного рыбного филе. И всё шло по плану, пока она не смогла из неё выбраться. Пришлось обращаться ко мне за помощью"

Фото © Reddit / xenphioncrisux

"Собака голландской полиции застряла в стаканчике йогурта"

Фото © Reddit / dataloss

"Котёнок решил, что я недостаточно его кормлю, захотел сам достать себе еды и застрял!"

Фото © Reddit / WHOAitsTyler

"Он пытался слизать оставшуюся еду с тарелки и застрял"

Фото © Bored Panda

"Этот малыш поставил себя в затруднительное положение"