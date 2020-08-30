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Эти питомцы оказались настолько ненасытными, что теперь над ними смеются абсолютно все: 15 фото

"Ты не ты, когда голоден" — правду говорят. Особенно если речь идёт о домашних животных. Мохнатые любители перекусить иногда так увлекаются, что накрепко застревают в кормушках, банках и пакетах из-под корма.

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Фото © Instagram / pabloredpaw

Издание Bored Panda собрало фотографии, когда бедняг поймали на месте преступления. В подборке ниже — 10 самых смешных кадров.

"Он пытался украсть вкусняшки, и вот его лицо, когда он застрял"

Фото © Reddit / shell89za

"Просто сидит и ждёт, пока хозяева перестанут смеяться и наконец вытащат его из коробки"

Фото © imgur

"Застрял в кормушке для птиц прямо перед своими дружбанами-белками"

Фото © Reddit / myniche999

"Моя толстая кошка застряла лапой, когда пыталась достать еду из автоматической кормушки"

Фото © Reddit / LemurBusiness

"О Боже! Мой толстячок снова застрял в пакетах с угощениями"

Фото © Instagram / pabloredpaw

"Моя идиотская кошка застряла головой в консервной банке"

Фото © Reddit / averylynn

"Он добился своего, но стоило ли оно того?"

Фото © Twitter / urvillageidiot

"Он застрял. Опять"

Фото © Reddit / Beastmonger

"Я на пять минут оставил его с полной кормушкой — и вот что случилось"

Фото © Reddit / Arn3110

"Помните тот раз, когда ваша рука застряла в банке Pringles?"

Фото © Reddit / Wballstien

"Моей собаке удалось открыть пачку замороженного рыбного филе. И всё шло по плану, пока она не смогла из неё выбраться. Пришлось обращаться ко мне за помощью"

Фото © Reddit / xenphioncrisux

обака голландской полиции застряла в стаканчике йогурта"

Фото © Reddit / dataloss

"Котёнок решил, что я недостаточно его кормлю, захотел сам достать себе еды и застрял!"

Фото © Reddit / WHOAitsTyler

"Он пытался слизать оставшуюся еду с тарелки и застрял"

Фото © Bored Panda

"Этот малыш поставил себя в затруднительное положение"

Фото © london-media

15 питомцев с потухшими глазами, ведь на них надели не защитный воротник, а настоящий позор

У каждого владельца домашнего животного наступает момент, когда любимцу нужно надеть воротник, чтобы тот себе не навредил. И хоть люди прекрасно понимают, что это только на благо, объяснить это братьям нашим меньшим довольно сложно. В подборке ниже — 15 питомцев, на которых надели воротники ради защиты, но они уверены — спасаться нужно от самих воротников.

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