Девушка сэкономила на грумере и сама подстригла собаку, но об этом тут же пришлось пожалеть

Стилист Сусана Соарес из города Блуменау, Бразилия, давно не водила своего йоркширского терьера Мано к грумеру. Пёсель так оброс, что едва мог что-то видеть, а резинки для волос слетали с него моментально. Тогда девушка решила, что её навыков парикмахера хватит, чтобы вернуть питомцу былую красоту, и тут же взялась за ножницы. Конечно, бразильянка ошиблась.
То, что получилось у Соарес, могло бы очень мило выглядеть на человеке. Но морда Мано к такой чёлке была не готова. По словам хозяйки, теперь её питомец похож на типичную недовольную покупательницу, которая вот-вот будет требовать, чтобы ей позвали управляющего. Как только Сусана увидела результат, она поняла, какую ошибку совершила. Но это не помешало ей от души посмеяться.
В разговоре с The Dodo Соарес призналась, что, увидев новый образ Мано, от смеха она упала на пол и продолжила там валяться ещё несколько минут, пытаясь привести себя в чувства. Но нужно отметить, что сам мохнатый малыш от стрижки в восторге. Вкусы у него непритязательные: в глаза не лезет — значит, все хорошо.
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