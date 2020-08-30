Девушка сэкономила на грумере и сама подстригла собаку, но об этом тут же пришлось пожалеть

Стилист Сусана Соарес из города Блуменау, Бразилия, давно не водила своего йоркширского терьера Мано к грумеру. Пёсель так оброс, что едва мог что-то видеть, а резинки для волос слетали с него моментально. Тогда девушка решила, что её навыков парикмахера хватит, чтобы вернуть питомцу былую красоту, и тут же взялась за ножницы. Конечно, бразильянка ошиблась.

До и после. Фото © The Dodo

То, что получилось у Соарес, могло бы очень мило выглядеть на человеке. Но морда Мано к такой чёлке была не готова. По словам хозяйки, теперь её питомец похож на типичную недовольную покупательницу, которая вот-вот будет требовать, чтобы ей позвали управляющего. Как только Сусана увидела результат, она поняла, какую ошибку совершила. Но это не помешало ей от души посмеяться.

До и после. Фото © The Dodo