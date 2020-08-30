Отсудили целый "майбах". Как подать в суд на автозавод и выиграть дело

Вернуть деньги за автомобиль сложно, сама процедура влетит в копеечку, но шансы на победу велики, потому что "клиент всегда прав".

Нет никакого смысла терпеть

Процесс общения с автодилерами не всегда приятен. Особенно в тот момент, когда клиент уже отдал собственные деньги за автомобиль и подписал акт приёма-передачи. В этом смысле совершенно неважно, сколько стоит автомобиль — KIA за 800 тыс. или несколько десятков миллионов за люксовый Maybach.

В истории с премиум-лимузином 62S, за который владелец отсудил у дилера и производителя 55 млн рублей, много непонятного. Юристы отмечают, что спор по существу начался ещё в 2012 году, когда лимузин поступил в распоряжение собственника. Почти сразу уникальный (как по цене, так и по качеству) автомобиль начал ломаться: климат-контроль "майбаха" регулярно зависал в режиме рециркуляции, пневмоподвеска опускалась и поднималась по собственному желанию, а во время движения на скорости свыше 40 км/ч боковые зеркала складывались в обратном направлении.

Руководитель автосервиса по ремонту премиальных немецких автомобилей Владимир Репин отметил, что лимузины Maybach 57 и 62 — частые гости ремонтных мастерских.

По своей сути это ультрадорогой S-класс. С теми же проблемами, что и обычно. Электрику, некоторые компоненты трансмиссии и подвески можно вполне комфортно ремонтировать, пока автомобиль на гарантии. Как только гарантия кончается, ждите чеки из автосервиса на 50–100 тыс. каждые три-четыре месяца. "Майбах" — это очень дорогое удовольствие Владимир Репин Руководитель автосервиса по ремонту премиальных немецких автомобилей

Специалисты, занятые обслуживанием таких автомобилей, говорят в один голос, если премиумный автомобиль начал ломаться и доставлять неудобства, а его ремонт занимает больше времени, чем эксплуатация, то его нужно возвращать обратно. Но как это сделать без помощи адвокатов и юристов, без расходов и потраченного времени?

Пошаговая инструкция

Из открытых источников, сообщивших об уникальном судебном споре, в результате которого российский офис Mercedes и автодилер оказались должны клиенту 55 млн рублей за бракованный Maybach, можно почерпнуть много интересного. Например, адвокат клиента, подавшего в суд, отметил, что "импортёр будто нарочно саботировал контакты со Штутгартом. Производитель, получавший недостоверную информацию, настаивал на эксплуатационной, а не конструктивной природе дефектов".

В этом, казалось бы, обычном сообщении скрыта вся суть автомобильных дилеров, работающих в России. Адвокат Альберт Нагайев отметил, что закон о защите прав потребителей даёт достаточно инструментов для разрешения проблемы потребителя, созданной продавцом. Исковое заявление — крайняя мера в таких вопросах.

Договор купли-продажи вещи предусматривает обязанность продавца передавать товар надлежащего качества. Стало быть, главное, что нужно будет доказать, что приобретённый предмет не отвечает требованиям качества и данный дефект стал возможен по вине продающей стороны (продавца или завода-изготовителя). Доказать это можно, как правило, осуществив экспертизу. При получении заключения специалиста о том, что товар имеет брак и при его наличии эксплуатация покупки невозможна, необходимо обратиться с письменной претензией к продавцу. Альберт Нагайев Адвокат

Нагайев добавил, что в случае отказа в её удовлетворении можно обращаться в суд общей юрисдикции, где все обстоятельства, включая заключение специалиста, получат надлежащую оценку. В случае удовлетворения иска за отказ от удовлетворения требований покупателя на досудебной стадии суд обяжет ответчика выплатить штраф в размере 50% стоимости приобретённого товара, кроме того, постановит вернуть все уплаченные за товар денежные средства, а также все понесённые истцом расходы, включая расходы на экспертизу, юриста и почтовые траты. Но до этой стадии нужно ещё дойти.

Как это работает

Первый шаг в разрешении спора с поставщиком автомобиля — попытка договориться. Некоторые дилеры меняют машину или возвращают деньги без лишних разговоров, но добросовестных продавцов становится всё меньше. Если есть малейшие сомнения в честности продавца или компетентности его специалистов, осуществляющих ремонт, то лучше отвезти автомобиль на независимую экспертизу.

Первичная экспертиза проводится экспертом-техником (экспертной организацией), однако если специалист не видит явных дефектов автомобиля, то от такой экспертизы лучше отказаться и сделать ещё одну. Стоимость каждой автомобильной экспертизы — примерно пять тысяч рублей.

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Заключение экспертной лаборатории, сертифицированной в надзорных органах, должно быть передано через юриста вместе с досудебной претензией. В ней нужно изложить характер поломок, примерную стоимость ремонта у дилера. Производитель будет уверять и доказывать, что поломки произошли из-за "эксплуатационных особенностей", но верить этим заявлениям не стоит. ВАЖНО: не стоит начинать разговор на повышенных тонах и угрожать расторжением договора купли-продажи. Ненужный негатив может помешать конструктивному диалогу и не поможет выиграть время.

Ответить на претензию и письмо дилер должен в течение десяти рабочих дней. Если в указанный срок ответа нет, то можно составлять исковое заявление в суд. ВАЖНО: доверять этот процесс лучше всего юристу. Услуги таких специалистов стоят недёшево, но в случае победы (а суд часто становится на сторону клиентов в таких спорах) автодилер и импортёр автомобиля заплатят за всё.

Юрист Арсен Думанян отметил, что чем дороже автомобиль, тем сильнее у дилера возникает соблазн затянуть споры в надежде на то, что потребитель откажется от иска.

С 2017 года у меня было восемь подобных дел. Как только стоимость автомобиля переваливает за пять-семь миллионов рублей, начинается целый спектакль. То результаты экспертизы пытаются подделать, то пытаются ввести клиента в заблуждение, то откровенно пытаются деньги предложить, чтобы клиент отказался от официальных претензий. Цель у таких манипуляций одна — не допустить возврата автомобиля, не понести финансовых и репутационных потерь Арсен Думанян Юрист

Думанян отметил также, что история с возмещением 55 млн рублей за неисправный "майбах" — уникальный для России случай. По мнению юриста, обычно такие споры длятся годами и заканчиваются соглашением сторон, а суммы компенсации гораздо меньше.

За шесть лет работы юристы проделали огромную работу. Доказать, что на протяжении всего срока эксплуатации автомобиль был неисправен и его всё это время не могли починить, прикрепив к этому все бумаги, — это очень большой объём. По сути, сейчас можно ожидать, что остальные владельцы таких же проблемных автомобилей будут обращаться за экспертизой и буду писать исковые заявления в суд. Прецедент уже создан Арсен Думанян Юрист

Главное, к чему нужно быть готовым в таких делах, — встречный иск автодилера. Юристы отмечают, что, используя "серые" схемы, некоторые автодилеры пытаются обвинить клиентов в потребительском терроризме и "законном вымогательстве", особенно в тех случаях, когда речь идёт об уникальных, эксклюзивных для России автомобилях.

Главные правила сохранения собственных ресурсов для таких споров просты.

Проводить независимую экспертизу только вместе с юристом.

Не подписывать результаты "независимой экспертизы", проведённой у дилера без присутствия клиента.

Не подписывать НИКАКИХ соглашений о конфиденциальности до решения суда или гарантий дилера о переводе требуемой суммы

Фиксировать все разговоры с дилером (как телефонные, так и личные) на камеру или диктофон.