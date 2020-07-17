Больше никаких авторазборов. Ремонт автомобилей б/у запчастями могут запретить

Новые правила использования поношенных автозапчастей сделают невозможной эксплуатацию возрастных машин.

Как в старой Европе

Покупка б/у запчастей на вторичном рынке — нормальное явление, если владелец автомобиля хоть сколько-нибудь считает деньги. Эта мода частично пришла в Россию из Европы, частично сформировалась самостоятельно. Обслуживать первые иномарки в нашей стране в конце 80-х — начале 90-х было сложно, поэтому водители выкручивались как могли. Мода на контрактные запчасти в России трансформировалась в крупный бизнес — теперь можно вернуть машину к жизни за гораздо меньшие деньги и не тратить время на переговоры с официальными дилерами.

В ближайшее время в России рынок контрактных запчастей и ремонта автомобилей с помощью бывших в употреблении деталей собираются регулировать. Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств". В рамках нововведений автовладельцам могут запретить ремонтировать автомобили, используя бывшие в употреблении и восстановленные запчасти. И хотя оборот продажи автозапчастей в России превышает 1,4 триллиона рублей, предприниматели уже считают, что инициатива может убить малый и средний автомобильный бизнес в России.

Что такое ремонт запчасти?

Возраст автомобилей, эксплуатируемых в России, постоянно увеличивается. Связано это сразу с несколькими факторами. Здесь и высокие ввозные пошлины, и спорная ситуация на рынке. Кроме того, "возрастные" автомобили большинство владельцев ремонтируют и обслуживают по остаточному принципу — "когда сломается, тогда и делаю". Контрактные запчасти, ввозимые в Россию из-за рубежа, помогают обходиться без колоссальных расходов на ремонт. Германия, Швеция, Бельгия, Болгария, Румыния, Молдова, Финляндия — запчасти, снятые с автомобилей в этих странах, пользуются в России большой популярностью. Однако в пакете изменений № 3 в техрегламент (ТР ТС 018/2011 "О безопасности колёсных транспортных средств") содержатся данные о том, что восстановленные запчасти, а также запчасти, снятые с аварийных автомобилей, подпадут под запрет.

Бизнесмен, основатель сервиса 24auto.ru и автогонщик Артём Потехин отмечает, что в целом эти поправки идут в рамках наведения порядка в техническом состоянии автомобилей, которые эксплуатируются на дорогах общего пользования. Такие изменения, по его словам, вносят в регламент для того, чтобы предотвратить эксплуатацию сильно "уставших" старых машин и "автомобильных франкенштейнов", которые нередко создаются из нескольких машин.

Если говорить про б/у запчасти, которые стоят внутри автомобиля, то проконтролировать их установку в автомобиль практически невозможно. Без технической экспертизы невозможно установить, б/у запчасть стоит на автомобиле или новая. Авторазборкам никто не запрещает продавать б/у запчасти. В регламенте написано только то, что запрещается повторное использование определённого перечня частей автомобиля Артём Потехин Автогонщик, предприниматель

Подорожает всё

Собственники бизнеса, напрямую или косвенно связанного с ремонтом автомобилей, в один голос говорят о том, что новый пакет изменений лишит их возможности зарабатывать. Директор автосервиса по ремонту и обслуживанию немецких автомобилей в Поволжье Рустам Нигматуллин отмечает, что запчасти даже с аварийных автомобилей часто сохраняются в идеальном состоянии.

Мы часто покупаем разбитые в авариях автомобили, и это в целом нормальная практика для России — купить машину после аварии и распродать её по запчастям. Есть определённые критерии ремонтопригодности, и если запчасти продают официально, в белую, то никто аварийную и восстановленную деталь продавать не станет. Большинство клиентов, кстати, при ремонте часто делают выбор в пользу контрактных запчастей, потому что они на 60–70% дешевле новых оригинальных Рустам Нигматуллин Директор автосервиса по ремонту немецких автомобилей

Как отмечает операционный директор сервиса Automama Михаил Ерцев, рынок б/у запчастей почти полностью находится в серой зоне, а все запчасти в этом секторе снимаются с "тотальных" (почти полностью уничтоженных в ДТП) или ворованных автомобилей. И собственники авторазборов, само собой, не платят с этого никаких налогов.

Согласно опубликованным поправкам, запрет установки б/у запчастей затронет только часть систем автомобиля, которые отвечают за безопасность эксплуатации (подушки безопасности, ремни безопасности, элементы тормозной и рулевой системы и т.п.). Таким образом, торговля б/у запчастями станет чуть менее рентабельной, чем сейчас, но не прекратится Михаил Ерцев Операционный директор сервиса Automama

Экспертиза и стоимость "билета"

Главный вопрос, который возник у экспертов относительно новой инициативы, — кто будет сертифицировать запчасти, определять их ремонтопригодность, состояние. Другая сложность — проведение экспертизы запчастей после ДТП. Право проводить такие процедуры получают лишь специальные лаборатории, и таких организаций на всю Россию и миллионы автовладельцев не более двадцати. Технический директор агрегатора технической помощи и эвакуации МЭТР Денис Голосюк отметил, что принятие пакета поправок в технический регламент коснётся бизнеса автомобильных разборов и тех мастерских, где специализируются на ремонте исключительно с б/у запчастями.

Во-первых, неясно, как именно будет вестись контроль за мастерскими. Представить себе проверки за всеми деталями, что ставятся на машины, находящиеся в ремонтных зонах, довольно сложно. Во-вторых, эти меры, по сути, необязательны, пока не вписаны или в Правила дорожного движения, или в КоАП Денис Голосюк Технический директор агрегатора технической помощи и эвакуации МЭТР

Общая ситуация на рынке авторазборов (их в стране больше 3500) и б/у запчастей от новых мер сильно не изменится (по крайней мере, пока). В данный момент Россия находится на третьем месте в Европе по возрасту автопарка. Новые запчасти при такой ситуации, а также с учётом финансовых возможностей автовладельцев — не самый популярный товар. Спрос на б/у запасные части по-прежнему высокий. Все участники рынка согласны, что из серой зоны эту часть автобизнеса нужно выводить, но делать это следует аккуратно и постепенно, иначе есть риск, что в выдаче сертификатов на работу с запасными частями может быстро появиться коррупционная составляющая.

Главный удар

В пресс-службе ГК "Автоспеццентр" пояснили, что в России на многие автомобили с пробегом вообще не продаются новые запчасти и запрет на использование восстановленных комплектующих негативно отразится на простых автомобилистах, например на владельцах праворульных машин Toyota. Но и это не всё. Из-за изменений может вырасти цена главного документа автомобилиста — полиса ОСАГО и каско.

От поправок в техрегламент пострадают сотрудники гаражных автосервисов и продавцы подержанных комплектующих. Кроме того, в связи с необходимостью приобретать новые запчасти существенно увеличится стоимость ремонта в случае ДТП, что отразится на объёме компенсаций от страховых компаний и их деятельности в целом Пресс-служба ГК "Автоспеццентр"