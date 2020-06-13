"Коты — это жидкость? Только если очень недовольная"
Фото © Bored Panda, Killmoeweee
"Как сделать из сомнительной ситуации очень даже хорошую"
Фото © Reddit / demonicgrape
"Главное — найти кого-то, кто сможет тебя поддержать"
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"Это нокаут!"
Фото © Reddit / BigTopGT
"Улыбочку!"
Фото © Facebook / Jyothi Penti, Kirsty Fitzpatrick
"Даже и не знаю, что его больше раздражает — конус или эта пижама"
Фото © Reddit / FFBB648
"Кто выключил свет?"
Фото © Bored Panda, Facebook / Jelena Tolicki, Reddit / decidal
"Ан нет. Оказывается, и у воротников есть свои плюсы"
Фото © Reddit / Kronos099904
"Кто-нибудь объяснит, что происходит?"
Фото © Bored Panda, Reddtit / vegetablerex,
"Стыковка прошла успешно!"
Фото © Reddit / Siyfion
WOW-animals
Пёс стал мировой сенсацией и подписал несколько рекламных контрактов, и всё благодаря этим милым фото
13 июня, 18:00
15 питомцев с потухшими глазами, ведь на них надели не защитный воротник, а настоящий позор
13 июня, 13:00
15 питомцев, пойманных в тот момент, когда одним взглядом они выразили всю любовь к хозяину
12 июня, 11:00