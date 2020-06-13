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15 питомцев с потухшими глазами, ведь на них надели не защитный воротник, а настоящий позор

У каждого владельца домашнего животного наступает момент, когда любимцу нужно надеть воротник, чтобы тот себе не навредил. И хоть люди прекрасно понимают, что это только на благо, объяснить это братьям нашим меньшим довольно сложно. В подборке ниже — 15 питомцев, на которых надели воротники ради защиты, но они уверены — спасаться нужно от самих воротников.

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Фото © Bored Panda

"Коты — это жидкость? Только если очень недовольная"

Фото © Bored Panda, Killmoeweee

"Как сделать из сомнительной ситуации очень даже хорошую"

Фото © Reddit / demonicgrape

"Главное — найти кого-то, кто сможет тебя поддержать"

Фото © Bored Panda, Reddit / LordMarty

"Это нокаут!"

Фото © Reddit / BigTopGT

"Улыбочку!"

Фото © Facebook / Jyothi Penti, Kirsty Fitzpatrick

"Даже и не знаю, что его больше раздражает конус или эта пижама"

Фото © Reddit / FFBB648

"Кто выключил свет?"

Фото © Bored Panda, Facebook / Jelena Tolicki, Reddit / decidal

"Ан нет. Оказывается, и у воротников есть свои плюсы"

Фото © Reddit / Kronos099904

"Кто-нибудь объяснит, что происходит?"

Фото © Bored Panda, Reddtit / vegetablerex,

"Стыковка прошла успешно!"

Фото © Reddit / Siyfion

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