15 питомцев с потухшими глазами, ведь на них надели не защитный воротник, а настоящий позор

"Коты — это жидкость? Только если очень недовольная"

"Как сделать из сомнительной ситуации очень даже хорошую"

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"Главное — найти кого-то, кто сможет тебя поддержать"

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"Это нокаут!"

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"Улыбочку!"

"Даже и не знаю, что его больше раздражает — конус или эта пижама"

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"Кто выключил свет?"

"Ан нет. Оказывается, и у воротников есть свои плюсы"

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"Кто-нибудь объяснит, что происходит?"

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"Стыковка прошла успешно!"