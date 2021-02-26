Астролог рассказал, чем лучше заняться во время "голубой Луны" 27 февраля

В субботу, 27 февраля, ожидается уже второе по счёту полнолуние в этом месяце. Оно известно как Снежная Луна. Астролог Сергей Безбородый рассказал Лайфу, как это астрономическое явление повлияет на повседневную жизнь людей, а также о том, чем лучше заняться завтра.

"Это полнолуние называют ещё и "голубой Луной". Всегда второе полнолуние за месяц — это фактор неслучайный. Это означает, что у людей появляется дополнительная возможность для встречи новых друзей и единомышленников. Если такие встречи происходят, то люди могут добиться больших успехов в будущем", — сказал Безбородый.

Астролог утверждает, что полнолуние способствует претворению в жизнь планов по созданию семьи и зачатию детей. День, когда происходит это явление, является очень сильным в плане личных отношений. Главное, предупреждает эксперт, в этот период стараться ни с кем не ссориться, так как последствия будут иметь долгосрочный эффект. А ещё желательно говорить людям правду, в особенности это касается близких и родных, отметил специалист.

"В этот день очень важны положительные эмоции и усиление контакта с людьми. Надо побольше общаться и встречаться со всеми, кто вам важен. Переговоры в этот день тоже хорошо пройдут", — добавил Безбородый.

А недавно Сергей Безбородый объяснил, какие знаки зодиака лучше всего совместимы друг с другом.

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