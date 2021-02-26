Холода и пандемия не помеха: эксперт оценил рейтинг Путина к концу зимы

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и холодную зиму, рейтинг президента России устойчив и даже немного растёт. Об этом Лайфу заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Рейтинг президента устойчив, находится в коридоре восходящих значений, несмотря на сложные условия, аномально холодную зиму, пандемию и рост цен на некоторые товары", — сказал он.

Мартынов считает, что все февральские новости, связанные с Алексеем Навальным, его возвращением в Россию, арестом, предсказуемым приговором и "цирком, который устроил он и его начальники за границей", никак не повлияли на рейтинг российского президента.

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