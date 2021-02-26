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Холода и пандемия не помеха: эксперт оценил рейтинг Путина к концу зимы

На него не смогли повлиять даже события вокруг блогера Алексея Навального.

26 февраля 2021, 19:26

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и холодную зиму, рейтинг президента России устойчив и даже немного растёт. Об этом Лайфу заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Рейтинг президента устойчив, находится в коридоре восходящих значений, несмотря на сложные условия, аномально холодную зиму, пандемию и рост цен на некоторые товары", — сказал он.

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Мартынов считает, что все февральские новости, связанные с Алексеем Навальным, его возвращением в Россию, арестом, предсказуемым приговором и "цирком, который устроил он и его начальники за границей", никак не повлияли на рейтинг российского президента.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде вынес решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". С учётом домашнего ареста и времени, проведённого в СИЗО, Навальный отправится в колонию на два года и восемь месяцев. Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова
Никита Могилев
Никита Могилев

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