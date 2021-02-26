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Генсек ООН призвал избегать эскалации после авиаудара США по Сирии

Генсек организации призвал стороны избегать эскалации ситуации и проявлять сдержанность.

26 февраля 2021, 20:12

Фото © Pixabay

В связи с сообщениями в СМИ об агрессивной акции со стороны Соединённых Штатов в отношении Сирии генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал сирийские стороны избегать эскалации событий и проявлять сдержанность. Об этом заявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя недавний удар США по территории САР.

"Генеральный секретарь внимательно следит за сообщениями о нанесении удара Соединёнными Штатами по целям в Восточной Сирии. Он по-прежнему обеспокоен нестабильной ситуацией в регионе и призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации", — сказал Дюжаррик.

МИД Сирии осудил "трусливые" авиаудары США

МИД Сирии осудил "трусливые" авиаудары США

Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям в районе сирийско-иракской границы, которые использовались поддерживаемыми Ираном военизированными группировками, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, как отметили в Минобороны, был ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Известно, что Дамаск осудил авиаудар США по юго-востоку страны и предупредил о возможной эскалации ситуации в регионе.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и полностью уверены в его точности. При этом Министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы состоявшемся обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.

Лавров: США за несколько минут предупредили военных РФ об ударе по Сирии

Лавров: США за несколько минут предупредили военных РФ об ударе по Сирии

Ранее Лайф сообщал, что самолёты ВВС США нанесли ракетные удары по нескольким районам на сирийско-иракской границе.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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