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"Восемь дней в реанимации, четыре — в коме": Мать экс-супруги Аршавина сообщила о тяжёлом состоянии дочери

Что стало причиной госпитализации девушки, неизвестно.

26 февраля 2021, 21:45
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CF5FSgoF57Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arshavina_alisia__mb</a></p>

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина была помещена в реанимацию и четыре дня провела в искусственной коме. Об этом рассказала мама девушки Наталия Сарычева.

"Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!" написала она в "Инстаграме".

Сарычева не уточнила, по какой причине её дочь оказалась в реанимации. Вероятно, на это повлияло тяжёлое заболевание, с которым Казьмина борется не первый год. В последнее время у неё начался аутоиммунный некроз лобной пазухи, который разрушает изнутри челюсть, скулы, губы и носогубку. Операции принесли временное облегчение, однако отразились на лице девушки, которое теперь она вынуждена скрывать.

Пострадавшая уже успела ответить маме в комментариях: "Спасибо, мамочка любимая, очень трогательно, больше я вас не оставлю, только выздоравливать". Подписчики пожелали девушке скорейшего выздоровления.

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Ранее в Сети появились сообщения о том, что Милана Тюльпанова находится в реанимации после попытки суицида, что сильно встревожило её поклонников. Однако позднее сама девушка опровергла информацию, заявив, что её страницу взломали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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