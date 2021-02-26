Жители подмосковной Балашихи обнаружили червей в водопроводной воде — видео

В водопроводной воде в Балашихе обнаружили червей. Видео © LIFE

Жители подмосковной Балашихи сильно удивились, посмотрев на водопроводные фильтры, в которых скопилось множество маленьких белых червей. В соцсетях пользователи поделились снимками с глистами.

Находка была сделана людьми в микрорайоне Павлино. Жители других районов и городов Московской области пока не сообщали о подобном.

Фото © LIFE

Профильные ведомства на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.

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