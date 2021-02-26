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Жители подмосковной Балашихи обнаружили червей в водопроводной воде — видео

Информации о подобных случаях в других городах Московской области пока не было.

26 февраля 2021, 21:17

В водопроводной воде в Балашихе обнаружили червей. Видео © LIFE

Жители подмосковной Балашихи сильно удивились, посмотрев на водопроводные фильтры, в которых скопилось множество маленьких белых червей. В соцсетях пользователи поделились снимками с глистами.

Находка была сделана людьми в микрорайоне Павлино. Жители других районов и городов Московской области пока не сообщали о подобном.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

"Ползает, живой". Черви в воде из-под крана привели в ужас россиян

"Ползает, живой". Черви в воде из-под крана привели в ужас россиян

Профильные ведомства на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее Лайф рассказывал, как парень приправил еду специями из банки, но обнаружил в ней личинки южной амбарной огнёвки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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