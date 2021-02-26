Жители подмосковной Балашихи обнаружили червей в водопроводной воде — видео
Информации о подобных случаях в других городах Московской области пока не было.
В водопроводной воде в Балашихе обнаружили червей. Видео © LIFE
Жители подмосковной Балашихи сильно удивились, посмотрев на водопроводные фильтры, в которых скопилось множество маленьких белых червей. В соцсетях пользователи поделились снимками с глистами.
Находка была сделана людьми в микрорайоне Павлино. Жители других районов и городов Московской области пока не сообщали о подобном.
Фото © LIFE
Профильные ведомства на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.
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