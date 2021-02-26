Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

США ввели санкции в отношении 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогджи

В стране намерены наказывать всех, кто преследует диссидентов и представителей СМИ.

26 февраля 2021, 20:47

Фото © Pixabay

США ввели визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Госдепартамент предпринял действия в рамках "запрета Хашогджи", наложив визовые ограничения на 76 граждан Саудовской Аравии, которые, как мы считаем, угрожали диссидентам за рубежом, в том числе и в связи с убийством Хашогджи", сказал Блинкен, слова которого приводятся на сайте Госдепартамента.

Разведка США заявила, что наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Хашогджи

Разведка США заявила, что наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Хашогджи

Как указывается на сайте Минфина, в санкционный список попали Силы быстрого реагирования королевства, которые, по мнению Вашингтона, принимали участие в убийстве журналиста. Также в него вошёл генерал Ахмед Асири, служивший ранее замглавы разведки Саудовской Аравии.

Блинкен уточнил, что США будут наказывать всех, кто преследует диссидентов и журналистов. Согласно "запрету Хашогджи", американские власти могут вводить ограничения на лиц, участвовавших в подавлении, преследовании, наблюдении, угрозах или ином вреде, наносимом журналистам, активистам и другим лицам, которые считаются диссидентами.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что журналиста жестоко убили. В апреле 2019 года американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 граждан Саудовской Аравии за причастность к преступлению. В декабре того же года пять человек были приговорены к смертной казни по делу об убийстве Хашогджи. Сыновья погибшего журналиста заявили о прощении тех, кто виновен в расправе над отцом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

США пообещали ввести новые санкции против России "в течение недель, не месяцев"

сегодня в 21:57

Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток — 2"

24 февраля, 10:36

Минобороны РФ обвинило США в насильственном удержании беженцев в Сирии

сегодня в 21:48

"Восемь дней в реанимации, четыре — в коме": Мать экс-супруги Аршавина сообщила о тяжёлом состоянии дочери

сегодня в 21:45

Венец страданий: как трагедия с дочерью изменила жизнь Кончаловского и Высоцкой

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1