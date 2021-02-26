США ввели санкции в отношении 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогджи
В стране намерены наказывать всех, кто преследует диссидентов и представителей СМИ.
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США ввели визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Госдепартамент предпринял действия в рамках "запрета Хашогджи", наложив визовые ограничения на 76 граждан Саудовской Аравии, которые, как мы считаем, угрожали диссидентам за рубежом, в том числе и в связи с убийством Хашогджи", — сказал Блинкен, слова которого приводятся на сайте Госдепартамента.
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Как указывается на сайте Минфина, в санкционный список попали Силы быстрого реагирования королевства, которые, по мнению Вашингтона, принимали участие в убийстве журналиста. Также в него вошёл генерал Ахмед Асири, служивший ранее замглавы разведки Саудовской Аравии.
Блинкен уточнил, что США будут наказывать всех, кто преследует диссидентов и журналистов. Согласно "запрету Хашогджи", американские власти могут вводить ограничения на лиц, участвовавших в подавлении, преследовании, наблюдении, угрозах или ином вреде, наносимом журналистам, активистам и другим лицам, которые считаются диссидентами.
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Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что журналиста жестоко убили. В апреле 2019 года американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 граждан Саудовской Аравии за причастность к преступлению. В декабре того же года пять человек были приговорены к смертной казни по делу об убийстве Хашогджи. Сыновья погибшего журналиста заявили о прощении тех, кто виновен в расправе над отцом.
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