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Росгвардейцы спасли мужчину при самосожжении возле телецентра "Останкино" — видео

Сейчас он с сильнейшими ожогами находится на аппарате ИВЛ.

26 февраля 2021, 20:24

Мужчина поджёг себя возле телецентра "Останкино" в Москве. Видео © LIFE

В Москве сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который устроил самосожжение возле телецентра "Останкино". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители во время патрулирования увидели мужчину, который пытался устроить самоподжог. Уже через несколько секунд они подошли к нему и начали тушить. На помощь им также пришли сотрудники охраны, которые обеспечивают безопасность "Останкино". После этого, они вызвали скорую помощь.

По информации Лайфа, сигнал поступил в 21:35. Пострадавшему 45 лет. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского на аппарате ИВЛ.

Под Красноярском мужчина из-за ревности облил свою знакомую спиртом и поджёг

Под Красноярском мужчина из-за ревности облил свою знакомую спиртом и поджёг

Во время самосожжения мужчина не выкрикивал никаких лозунгов и требований. Мотивы случившегося выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в Самаре шестиклассник облил антисептиком и поджёг одноклассницу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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