Росгвардейцы спасли мужчину при самосожжении возле телецентра "Останкино" — видео
Сейчас он с сильнейшими ожогами находится на аппарате ИВЛ.
Мужчина поджёг себя возле телецентра "Останкино" в Москве. Видео © LIFE
В Москве сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который устроил самосожжение возле телецентра "Останкино". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители во время патрулирования увидели мужчину, который пытался устроить самоподжог. Уже через несколько секунд они подошли к нему и начали тушить. На помощь им также пришли сотрудники охраны, которые обеспечивают безопасность "Останкино". После этого, они вызвали скорую помощь.
По информации Лайфа, сигнал поступил в 21:35. Пострадавшему 45 лет. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского на аппарате ИВЛ.
Во время самосожжения мужчина не выкрикивал никаких лозунгов и требований. Мотивы случившегося выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что в Самаре шестиклассник облил антисептиком и поджёг одноклассницу.
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