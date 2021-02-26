Росгвардейцы спасли мужчину при самосожжении возле телецентра "Останкино" — видео

Мужчина поджёг себя возле телецентра "Останкино" в Москве. Видео © LIFE

В Москве сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который устроил самосожжение возле телецентра "Останкино". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители во время патрулирования увидели мужчину, который пытался устроить самоподжог. Уже через несколько секунд они подошли к нему и начали тушить. На помощь им также пришли сотрудники охраны, которые обеспечивают безопасность "Останкино". После этого, они вызвали скорую помощь.

По информации Лайфа, сигнал поступил в 21:35. Пострадавшему 45 лет. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского на аппарате ИВЛ.

Во время самосожжения мужчина не выкрикивал никаких лозунгов и требований. Мотивы случившегося выясняются.

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