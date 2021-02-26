Российские космонавты закрыли на МКС люк в отсеке с трещиной
Членам экипажа теперь нужно следить за давлением в промежуточной камере.
Служебный модуль МКС "Звезда". Фото © Wikipedia
На Международной космической станции российские космонавты закрыли люк в промежуточную камеру (ПрК) модуля "Звезда", где находится трещина. Об этом в Центр управления полётами доложил космонавт Сергей Рыжиков.
"[Люк] в ПрК закрыли", — сказал он во время переговоров, которые транслируются на сайте НАСА.
По его словам, давление в промежуточной камере составляет около 730 мм ртутного столба. Теперь членам экипажа нужно его отслеживать каждые четыре часа.
Ранее стало известно, что в корпусе модуля "Звезда" космонавты обнаружили шесть трещин, которые могли стать причиной утечки воздуха.
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