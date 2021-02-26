Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Российские космонавты закрыли на МКС люк в отсеке с трещиной

Членам экипажа теперь нужно следить за давлением в промежуточной камере.

26 февраля 2021, 20:08
<p>Служебный модуль МКС "Звезда". Фото © Wikipedia</p>

Служебный модуль МКС "Звезда". Фото © Wikipedia

На Международной космической станции российские космонавты закрыли люк в промежуточную камеру (ПрК) модуля "Звезда", где находится трещина. Об этом в Центр управления полётами доложил космонавт Сергей Рыжиков.

"[Люк] в ПрК закрыли", — сказал он во время переговоров, которые транслируются на сайте НАСА.

В российском сегменте МКС вновь вышла из строя система получения кислорода

В российском сегменте МКС вновь вышла из строя система получения кислорода

По его словам, давление в промежуточной камере составляет около 730 мм ртутного столба. Теперь членам экипажа нужно его отслеживать каждые четыре часа.

Ранее стало известно, что в корпусе модуля "Звезда" космонавты обнаружили шесть трещин, которые могли стать причиной утечки воздуха.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Экипаж МКС установил возможные причины утечки воздуха с модуля "Звезда"

24 февраля, 15:06

Трижды первопроходец: стал известен второй участник полёта Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

23 февраля, 02:47

Российско-европейский аппарат снял место посадки ровера Perseverance на Марсе

вчера в 22:21

Генсек ООН призвал избегать эскалации после авиаудара США по Сирии

сегодня в 20:12
adult

Росгвардейцы спасли мужчину при самосожжении возле телецентра "Останкино" — видео

сегодня в 20:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1