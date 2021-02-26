На Украине спустя час после выхода в эфир отключили канал, созданный журналистами заблокированных СМИ

Телеканал "Перший Незалежний" ("Первый независимый"), который был создан журналистами закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключили от спутникового и кабельного вещания.

Известно, что новый канал был запущен 26 февраля, его начали блокировать спустя час после выхода в эфир. Об этом сообщили представители ресурса в "Телеграме". Как утверждается, это произошло под давлением властей страны и по требованию СБУ.

"Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнёров", — говорится в тексте заявления телеканала.

Такие действия властей представители СМИ назвали незаконными и заявили, что они будут обжалованы. Они также призвали руководителей Незалежной "прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов".

В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что может быть рассмотрен вопрос применения санкций к телеканалу "Перший Незалежний", если он будет работать на благо другого государства и нарушать законодательство страны.

Ранее стало известно, что запрещённые на Украине телеканалы объединились в медиахолдинг "Новости".

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