На Украине спустя час после выхода в эфир отключили канал, созданный журналистами заблокированных СМИ
Это было сделано по требованию СБУ.
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Телеканал "Перший Незалежний" ("Первый независимый"), который был создан журналистами закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключили от спутникового и кабельного вещания.
Известно, что новый канал был запущен 26 февраля, его начали блокировать спустя час после выхода в эфир. Об этом сообщили представители ресурса в "Телеграме". Как утверждается, это произошло под давлением властей страны и по требованию СБУ.
"Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнёров", — говорится в тексте заявления телеканала.
Такие действия властей представители СМИ назвали незаконными и заявили, что они будут обжалованы. Они также призвали руководителей Незалежной "прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов".
В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что может быть рассмотрен вопрос применения санкций к телеканалу "Перший Незалежний", если он будет работать на благо другого государства и нарушать законодательство страны.
Ранее стало известно, что запрещённые на Украине телеканалы объединились в медиахолдинг "Новости".
Как сообщалось, три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра в "Ютубе". Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой".
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