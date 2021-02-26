В Москве при взрыве самогонного аппарата и пожаре погибли два человека
Спасатели ликвидировали возгорание на площади около двух квадратов.
В Москве при взрыве самогонного аппарата и пожаре погибли два человека. Видео © LIFE
В московской квартире два человека погибли в результате взрыва самогонного аппарата и последующего пожара. По информации Лайфа, инцидент произошёл вечером 26 февраля на Смольной улице.
Вскрыв дверь квартиры, спасатели ликвидировали возгорание на площади около двух квадратов. Они обнаружили тело погибшего, а также нашли ещё одного пострадавшего, который позже скончался.
Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре, который произошёл на территории Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В связи с этим добыча газа была приостановлена.
Лента новостей
США ввели санкции в отношении 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогджи
сегодня в 20:47
На Украине спустя час после выхода в эфир отключили канал, созданный журналистами заблокированных СМИ
сегодня в 20:43
Росгвардейцы спасли мужчину при самосожжении возле телецентра "Останкино" — видео
сегодня в 20:24
Выбор редакции
Росгвардейцы спасли мужчину при самосожжении возле телецентра "Останкино" — видео
Названа предварительная причина взрыва у метро в Нижнем Новгороде
Жители подмосковной Балашихи обнаружили червей в водопроводной воде — видео
США пообещали ввести новые санкции против России "в течение недель, не месяцев"
Минобороны РФ обвинило США в насильственном удерживании беженцев в Сирии
Комментариев: 0