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В Москве при взрыве самогонного аппарата и пожаре погибли два человека

Спасатели ликвидировали возгорание на площади около двух квадратов.

26 февраля 2021, 20:56

В Москве при взрыве самогонного аппарата и пожаре погибли два человека. Видео © LIFE

В московской квартире два человека погибли в результате взрыва самогонного аппарата и последующего пожара. По информации Лайфа, инцидент произошёл вечером 26 февраля на Смольной улице.

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Столб густого чёрного дыма: в городе Шахты произошёл пожар на полимерном предприятии — видео

Вскрыв дверь квартиры, спасатели ликвидировали возгорание на площади около двух квадратов. Они обнаружили тело погибшего, а также нашли ещё одного пострадавшего, который позже скончался.

Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре, который произошёл на территории Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В связи с этим добыча газа была приостановлена.

Названа предварительная причина взрыва у метро в Нижнем Новгороде

Названа предварительная причина взрыва у метро в Нижнем Новгороде

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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