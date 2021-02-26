Принц Гарри объяснил, почему решил уехать из Великобритании в США

Принц Гарри заявил, что жизнь в Великобритании разрушала его морально. Именно поэтому он принял решение переехать вместе с Меган Маркл из Соединённого Королевства в Штаты. Об этом принц рассказал в интервью телеведущему Джеймсу Кордену.

"Мы все знаем, какой бывает британская пресса. Она разрушала моё психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера", — отметил Гарри.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл сообщили Елизавете II, что не собираются возвращаться в королевскую семью.

Напомним, 1 апреля пара вышла из королевской семьи, отказавшись от всех титулов. Также супруги больше не будут получать финансирование из бюджета страны. При этом они сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. Лайф сообщал, что Гарри и Меган Маркл переехали в США и поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Кроме того, пара решила начать бизнес в киноиндустрии, супруги уже основали продюсерскую компанию.

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