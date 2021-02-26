США пообещали ввести новые санкции против России "в течение недель, не месяцев"
Ограничительные меры могут быть приняты сразу по нескольким пунктам.
Белый дом пообещал ввести новые санкции против России в самые ближайшие недели. Об этом журналистам заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"В течение недель, не месяцев", — ответила Псаки на соответствующий вопрос журналиста.
По её словам, ограничительные меры могут касаться сразу нескольких пунктов, в числе которых "вмешательство" в американские выборы, предполагаемые атаки хакеров и информация о наградах для афганских солдат за убийство военных США.
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