Власти Саудовской Аравии отвергли обвинения США в убийстве журналиста Хашогджи
Ранее Штаты заявили о причастности саудовского наследного принца к преступлению.
Джамаль Хашогджи. Фото © Twitter / Jamal Khashoggi
Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада американской разведки о причастности властей королевства к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщает SPA.
"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отвергает содержащуюся в отчёте негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчёт содержал неточную информацию и выводы", — цитирует издание заявление внешнеполитического ведомства.
В МИД Саудовской Аравии заверили, что преступление было "вопиющим нарушением законов и ценностей" страны и что королевство приняло все необходимые меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.
"Королевство отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость его судебной системы", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что разведка США считает, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению и убийству журналиста Джамаля Хашогджи. После этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты вводят визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии.
Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что журналиста жестоко убили. В апреле 2019 года американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 граждан Саудовской Аравии за причастность к преступлению. В декабре того же года пять человек были приговорены к смертной казни по делу об убийстве Хашогджи. Сыновья погибшего журналиста заявили о прощении тех, кто виновен в расправе над отцом.
Позже стало известно, что суд Саудовской Аравии огласил окончательные приговоры в отношении восьми человек, проходивших по делу об убийстве журналиста. Пять из них проведут за решёткой по двадцать лет каждый, один осуждён на десять лет, ещё двое получили по семь лет тюремного заключения.
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