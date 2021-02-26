Власти Саудовской Аравии отвергли обвинения США в убийстве журналиста Хашогджи

Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада американской разведки о причастности властей королевства к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщает SPA.

"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отвергает содержащуюся в отчёте негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчёт содержал неточную информацию и выводы", — цитирует издание заявление внешнеполитического ведомства.

В МИД Саудовской Аравии заверили, что преступление было "вопиющим нарушением законов и ценностей" страны и что королевство приняло все необходимые меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

"Королевство отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость его судебной системы", — добавили в ведомстве.

Позже стало известно, что суд Саудовской Аравии огласил окончательные приговоры в отношении восьми человек, проходивших по делу об убийстве журналиста. Пять из них проведут за решёткой по двадцать лет каждый, один осуждён на десять лет, ещё двое получили по семь лет тюремного заключения.

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