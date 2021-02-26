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"Беспредельщики пойдут до конца": В Раде заявили об отсутствии демократии и закона на Украине

Один из нардепов не исключил, что в дальнейшем начнутся аресты оппозиционеров.

26 февраля 2021, 22:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине больше нет ни демократии, ни закона, ни свободы слова. Об этом он сказал в эфире телеканала "Перший Незалежний".

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"К сожалению, на сегодняшний день закона на Украине больше нет, нет и свободы слова. Окончательно уничтожена демократия… Я понимаю, что в дальнейшем начнутся системные аресты. Причём без каких-либо оснований и в нарушение всех существующих законов. И их не остановят ни депутатские корочки, ни должности, ни положение в обществе. Эти беспредельщики пойдут до конца", — отметил нардеп.

Кроме того, парламентарий добавил, что за несколько минут до начала эфира нового украинского телеканала "Перший Незалежний" его предупредили о том, что канал могут заблокировать, однако он в это не поверил.

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Как сообщалось ранее, телеканал "Перший Незалежний" ("Первый независимый"), который был создан журналистами закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключили от спутникового и кабельного вещания спустя час после выхода в эфир. Это произошло по требованию СБУ Незалежной.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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