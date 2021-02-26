"Беспредельщики пойдут до конца": В Раде заявили об отсутствии демократии и закона на Украине
Один из нардепов не исключил, что в дальнейшем начнутся аресты оппозиционеров.
Фото © Pixabay
Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине больше нет ни демократии, ни закона, ни свободы слова. Об этом он сказал в эфире телеканала "Перший Незалежний".
"К сожалению, на сегодняшний день закона на Украине больше нет, нет и свободы слова. Окончательно уничтожена демократия… Я понимаю, что в дальнейшем начнутся системные аресты. Причём без каких-либо оснований и в нарушение всех существующих законов. И их не остановят ни депутатские корочки, ни должности, ни положение в обществе. Эти беспредельщики пойдут до конца", — отметил нардеп.
Кроме того, парламентарий добавил, что за несколько минут до начала эфира нового украинского телеканала "Перший Незалежний" его предупредили о том, что канал могут заблокировать, однако он в это не поверил.
Как сообщалось ранее, телеканал "Перший Незалежний" ("Первый независимый"), который был создан журналистами закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключили от спутникового и кабельного вещания спустя час после выхода в эфир. Это произошло по требованию СБУ Незалежной.
Лента новостей
Выбор редакции
Глава Крыма заявил, что жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за жильё на полуострове
В офисе партии Медведчука в Киеве проходят обыски и задержания — видео
Власти Саудовской Аравии отвергли обвинения США в убийстве журналиста Хашогджи
Чиновники в Ленобласти на 23 Февраля получили бразильский танец от девушек в бикини и перьях — видео
Байден посоветовал Ирану быть осторожнее после ударов по Сирии
Комментариев: 0