"Беспредельщики пойдут до конца": В Раде заявили об отсутствии демократии и закона на Украине

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине больше нет ни демократии, ни закона, ни свободы слова. Об этом он сказал в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"К сожалению, на сегодняшний день закона на Украине больше нет, нет и свободы слова. Окончательно уничтожена демократия… Я понимаю, что в дальнейшем начнутся системные аресты. Причём без каких-либо оснований и в нарушение всех существующих законов. И их не остановят ни депутатские корочки, ни должности, ни положение в обществе. Эти беспредельщики пойдут до конца", — отметил нардеп.

Кроме того, парламентарий добавил, что за несколько минут до начала эфира нового украинского телеканала "Перший Незалежний" его предупредили о том, что канал могут заблокировать, однако он в это не поверил.

Как сообщалось ранее, телеканал "Перший Незалежний" ("Первый независимый"), который был создан журналистами закрытых каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключили от спутникового и кабельного вещания спустя час после выхода в эфир. Это произошло по требованию СБУ Незалежной.

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