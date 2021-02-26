Байден посоветовал Ирану быть осторожнее после ударов по Сирии
В США прошедшую бомбардировку назвали сфокусированной и пропорциональной.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci
Американский президент Джо Байден предостерёг Иран от противоправных действий, посоветовав быть осторожнее после авиаударов США по Сирии.
"Вы не сможете действовать безнаказанно", — ответил Байден на вопрос журналистов о том, какой сигнал он хотел послать Ирану бомбардировкой в Сирии.
А после паузы американский лидер посоветовал Ирану быть осторожнее.
Цель прошедших авиаударов состояла в возможности дать Ирану понять, что он не сможет безнаказанно действовать против людей США, их партнёров и интересов, уточнил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Нам нужно было ответить не только на атаки, но и на продолжающуюся очевидную угрозу", — сказал он.
Кроме того, госсекретарь назвал прошедшую атаку "сфокусированной, пропорциональной и эффективной в сокращении потенциала ополченцев для осуществления атак".
Напомним, что минувшей ночью США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.
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