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Байден посоветовал Ирану быть осторожнее после ударов по Сирии

В США прошедшую бомбардировку назвали сфокусированной и пропорциональной.

26 февраля 2021, 22:54
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Американский президент Джо Байден предостерёг Иран от противоправных действий, посоветовав быть осторожнее после авиаударов США по Сирии.

"Вы не сможете действовать безнаказанно", — ответил Байден на вопрос журналистов о том, какой сигнал он хотел послать Ирану бомбардировкой в Сирии.

А после паузы американский лидер посоветовал Ирану быть осторожнее.

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Цель прошедших авиаударов состояла в возможности дать Ирану понять, что он не сможет безнаказанно действовать против людей США, их партнёров и интересов, уточнил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Нам нужно было ответить не только на атаки, но и на продолжающуюся очевидную угрозу", — сказал он.

Кроме того, госсекретарь назвал прошедшую атаку "сфокусированной, пропорциональной и эффективной в сокращении потенциала ополченцев для осуществления атак".

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Напомним, что минувшей ночью США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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