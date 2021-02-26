Байден посоветовал Ирану быть осторожнее после ударов по Сирии

Американский президент Джо Байден предостерёг Иран от противоправных действий, посоветовав быть осторожнее после авиаударов США по Сирии.

"Вы не сможете действовать безнаказанно", — ответил Байден на вопрос журналистов о том, какой сигнал он хотел послать Ирану бомбардировкой в Сирии.

А после паузы американский лидер посоветовал Ирану быть осторожнее.

Цель прошедших авиаударов состояла в возможности дать Ирану понять, что он не сможет безнаказанно действовать против людей США, их партнёров и интересов, уточнил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Нам нужно было ответить не только на атаки, но и на продолжающуюся очевидную угрозу", — сказал он.

Кроме того, госсекретарь назвал прошедшую атаку "сфокусированной, пропорциональной и эффективной в сокращении потенциала ополченцев для осуществления атак".

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