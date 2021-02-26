Чиновники в Ленобласти на 23 Февраля получили бразильский танец от девушек в бикини и перьях — видео

Бразильская самба в подарок мужчинам из Администрации города Волхова. Видео © VK / "Подслушано Волхов"

Чиновники в Администрации города Волхова Ленинградской области получили в подарок на 23 Февраля зажигательную самбу от девушек в бикини и перьях. Видео с бразильским танцем появилось в соцсетях.

По словам главы Администрации Волховского района Алексея Брицуна, выступление от девушек получилось хорошим, однако место для танцев было выбрано неправильно.

"Меня в этот день не было, уезжал по работе в Петербург. А жаль. Место выступления, конечно, не очень удачное, но другого у нас нет. Ничего криминального в этом не вижу. Творческий номер, между прочим, никакого целлюлита у девушек, да и они же не голые", — приводит его слова издание 47news.

Брицун уточнил: некоторые сотрудницы, посчитав, что таким подарком они подставили начальника, подали заявления об увольнении, однако он их не принял. Кроме того, глава администрации то ли в шутку, то ли всерьёз заявил, что на 8 Марта для девушек они планируют заказать Тарзана.

Многих жителей района возмутило подобное празднование Дня защитника Отечества. Некоторые пользователи удивились тому, что танец проходил на фоне государственных символов, а кто-то задался вопросом, как связаны праздник и этот танец.

Ответила всем критикам сотрудница администрации Светлана Чумакова, отметив, что с восхищением смотрела и на девушек, танцующих для мужчин-коллег, и на своих коллег-женщин, сделавших такой сюрприз.

А в Подмосковье власти решили не отставать от тренда и планируют прийти в социальную сеть Clubhouse, чтобы быть ближе к жителям региона.

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