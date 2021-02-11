Рухнувший в уральском роддоме потолок чуть не похоронил медсестру — видео
Женщина смогла отбежать в последний момент.
Запись очевидца из челябинского роддома. Видео © Соцсети
В роддоме города Южноуральска в Челябинской области прорвало трубу. Рухнувшая из-за этого потолочная панель едва не придавила медсестру. Видео с инцидентом опубликовано в соцсетях.
На кадрах видно, что персонал больницы пытался собирать воду в вёдра и тазики, но толку от этого было мало. Вдруг начал рушиться потолок — все начали кричать медсестре, чтобы она быстро отошла. Сделала это женщина за секунду до обрушения.
В региональном Минздраве рассказали "Уралинформбюро", что ситуация уже взята под контроль. Поломку ликвидировали, помещения просушили. Ни персоналу, ни роженицам, ни мамам с детьми ничего не угрожает.
Ранее потолок обрушился на посетителя итальянского ресторана в центре Москвы.
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