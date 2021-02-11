"Понимаю, что боялась": житель Дагестана простил жену за подмену младенцев куклами
По словам мужчины, он "ничего не собирается делать" с супругой.
Житель Дагестана не будет мстить жене, которая девять месяцев обманывала семью, утверждая, что беременна, а затем выдала кукол за тела умерших младенцев. В этом Дадуд заверил Лайф, комментируя данную шокирующую ситуацию, прогремевшую на всю страну.
"Я ничего не собираюсь с ней делать. Я уже ей всё сказал, что должен был сказать. То, что должен был, я сделал. Я понимаю, что она боялась меня обидеть, поэтому абсолютно я не злюсь, не огорчаюсь, не таю никаких обид", — заявил Дадуд.
"У меня слов нет": глава Ставрополья назвал уроком для всех жуткую историю с "заменой младенцев на кукол"
Он рассказал, что сейчас находится дома с друзьями и братьями. Они его поддерживают.
Эта трагическая история началась с того, что семейная чета никак не могла завести детей. В итоге женщина пошла на обман и так им прониклась, что сама поверила в свою беременность. Она девять месяцев убеждала мужа и всех родных, что беременна, а потом даже нянчила кукол вместо детей.
Как уже сообщал Лайф, жуткий обман обнаружился уже на кладбище. Во время погребения безутешный отец случайно заметил, что в саванах вместо его "умерших детей" лежат куклы. Мужчина сразу начал надеяться, что малыши живы. Он подумал, что младенцев подменили в роддоме. Семья обратилась в правоохранительные органы. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддомы Ставрополья не поступала. В Минздраве края также опровергли информацию о подмене.
Выбор редакции
Получивший кукол вместо детей житель Дагестана попросил не возбуждать дело на жену
"Всех прошу, не ругайтесь": житель Дагестана обратился к россиянам после истории "с заменой младенцев куклами"
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста
Вирусологи объяснили, кому придётся вакцинироваться от ковида заново
Комментариев: 0