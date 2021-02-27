Умер экс-нападающий хоккейного "Спартака" Александр Баринев

Умер советский хоккеист, бывший нападающий "Спартака" Александр Баринев. Об этом сообщается в аккаунте клуба в "Твиттере".

Бариневу было 68 лет. Он был воспитанником ЦСКА, за "Спартак" играл с 1975 по 1980 годы. После окончания игровой карьеры спортсмен тренировал молодёжку красно-белых и воспитанников академии клуба. Причина смерти хоккеиста не называется.

Ранее Лайф сообщал о смерти главреда издательства "Молодая гвардия" Андрея Петрова. Он ушёл из жизни в возрасте 61 года после тяжёлой болезни.

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