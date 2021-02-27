Умер экс-нападающий хоккейного "Спартака" Александр Баринев
Спортсмену было 68 лет.
Александр Баринев. Фото © Twitter
Умер советский хоккеист, бывший нападающий "Спартака" Александр Баринев. Об этом сообщается в аккаунте клуба в "Твиттере".
Бариневу было 68 лет. Он был воспитанником ЦСКА, за "Спартак" играл с 1975 по 1980 годы. После окончания игровой карьеры спортсмен тренировал молодёжку красно-белых и воспитанников академии клуба. Причина смерти хоккеиста не называется.
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