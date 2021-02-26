Горячий лёд: как российские фигуристки раздеваются для глянцевых журналов

Елизавета Туктамышева никогда не стеснялась демонстрировать своё тело. У неё были и откровенные фотосессии, и очень горячие номера на льду. В съёмке для журнала Maxim она позировала с мороженым, и это было единственное, что хоть как-то снижало градус. Сама фигуристка долго не могла решиться на этот шаг, но всё же рискнула — и не пожалела.

— Понимаю, что будет разная реакция. Это естественно — на что-то яркое она всегда разная. В первую очередь я делала это для себя, потому что у меня не было никогда восхищения по поводу своей фигуры. Нормальная спортивная фигура, но у меня не модельная внешность. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что моё тело — красивое, — призналась чемпионка мира 2015 года.

В своём дерзком начинании Туктамышева — далеко не первая. Российские фигуристки давно красуются на обложках глянцевых изданий в обнажённом виде: уже больше 20 лет!

Мария Бутырская

История появления наших фигуристок на обложках глянцевых журналов в обнажённом виде началась ещё в прошлом веке. Мария Бутырская попала в Playboy в 1998 году, а спустя четыре года повторила откровенную фотосессию уже для другого издания. Это сейчас все настолько привыкли к победам наших спортсменок, что обсуждают (и осуждают) каждый их шаг, а Бутырская стала первой российской фигуристкой, выигравшей чемпионат мира, поэтому вряд ли кто-то вправе её судить.

Татьяна Тотьмянина

В 2014 году в журнале Playboy появилась олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, причём на обложку попал самый безобидный снимок с той фотосессии. Несмотря на то что фигуристка на тот момент уже почти 10 лет не выступала и родила ребёнка, она находилась в прекрасной форме, что и отражено в заголовке. Красноречивее всех о той съёмке высказался супруг Тотьмяниной Алексей Ягудин: "Как же такая красота может не нравиться! Просто о*** фотосессия".

Анна Семенович

Семенович — уже давно звезда шоубиза, и её многократные появления на обложках Maxim и Playboy никого не удивляют. Но мы-то знаем, что Анна, вообще-то, бывшая фигуристка, да и недавний конфликт с Владимиром Быстровым показал, что спорт до сих пор занимает важное место в сердце поп-дивы.

Виктория Волчкова

Виктория Волчкова (она же Буцаева) — это тот самый тренер, к которому от Плющенко сбежала Станислава Константинова. Во время своей спортивной карьеры Виктория не смогла стать лучшей ни в мире, ни в Европе, ни даже в России, зато ей принадлежит уникальное достижение: четыре подряд бронзовые медали на континентальных первенствах и откровенная фотосессия в журнале GQ.

Елена Ильиных

Ильиных на Олимпиаде в Сочи выиграла бронзу в танцах на льду и золото командного турнира, а за год до этого снялась в откровенной фотосессии, попав на обложку журнала Prosport вместе с Дзюбой и Черчесовым.

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