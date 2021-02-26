Российское дерби и дебют Рамазана: что ещё ждать от последнего зимнего турнира UFC?

Обоих участников российского дерби можно назвать топами полутяжёлого дивизиона UFC. На данный момент Крылов занимает восьмую строчку рейтинга организации, а Анкалаев — 11-ю.

28-летний Крылов, несмотря на юный по меркам полутяжёлого веса возраст, является ветераном промоушена. Никита провёл в UFC 14 поединков, один из которых был против действующего чемпиона Яна Блаховича. Поляк выиграл у уроженца Донбасса болевым приёмом во втором раунде, правда, это было ровно за два года до того, как Ян примерил на своей талии желанный пояс. В своём предыдущем выступлении, датированном 14 марта 2020 года, Крылов по итогам трёх раундов оказался сильнее некогда многообещающего проспекта Джонни Уокера.

Магомед Анкалаев после крайне провального дебюта в ведущем мировом промоушене провёл за три года пять успешных поединков, четыре из которых завершились для его соперников нокаутами. Два последних боя 28-летнего дагестанца прошли против молдаванина Иона Куцелабы, и оба завершились в первом раунде.

Крылов на порядок опытнее своего оппонента из Горца, но этого фактора может оказаться недостаточно для победы. Анкалаев один из самых перспективных бойцов планеты, он обладает феноменальной скоростью, таймингом, превосходными физическими данными и инстинктом "убийцы". Сложно представить сценарий, по которому Магомед может проиграть. И не только Никите Крылову…

За кого болеть ещё в этот уик-энд?

Откроет турнир поединок с участием ветерана ММА из клуба "Ахмат" Максима Гришина.

36-летний Максим Гришин (Максимус) уже дважды переступал порог клетки UFC, уступив решением судей Марчину Тыбуре и нокаутировав Гаджимурада Антигулова. Следующим противником Гришина станет безызвестный Дастин Джейкоби. У американца три боя в организации, два из которых завершились для него провалом, правда, случилось это в далёких 2011–2012 годах. В своём предыдущем выступлении Дастин нокаутировал Джастина Ледета.

За несколько дней до шоу в Лас-Вегасе стало известно, что участие в нём примет и дагестанский проспект Рамазан Курамагомедов (8-0-0).

Ранее махачкалинец выступал в различных лигах, где самым большим успехом можно назвать его победу над Джорданом Уильямсом в бойцовском шоу Даны Уайта в июле 2019-го. Победа раздельным решением судей на глазах у самого влиятельного человека в UFC всё же не позволила россиянину мгновенно обзавестись контрактом, но спустя полтора года Курамагомедов своего шанса дождался. Пусть и на коротком уведомлении.

Противником дебютанта станет очень опытный боец Алекс Оливейра (22-9-1). 33-летний Ковбой бьётся в промоушене с 2015 года и повидал за эти годы практически весь цвет полусреднего дивизиона. В последнее время выступления бразильца складываются не так радужно, как бы хотелось его поклонникам: в шести предыдущих боях Оливейра потерпел четыре поражения. Несмотря на все заслуги Алекса, молодость и ярость в лице Курамагомедова должны взять в этом противостоянии верх!

Главным событием турнира UFC Fight Night 186 заявлен поединок в тяжёлом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Сирилом Ганом. Четвёртое и седьмое места рейтинга, соответственно, вряд ли будут выявлять между собой следующего претендента на бой с чемпионом, но, безусловно, определят, кто уже в 2021 году может получить свой титульный шанс.

Французский атлет выиграл в восьмиугольнике все четыре схватки, и вслед за Фрэнсисом Нганну является самым многообещающим бойцом своей страны.

Не исключено, что пути двух соотечественников совсем скоро пересекутся, а то обстоятельство, что оба спортсмена недавно тренировались в одном зале и у одного наставника, делает это противостояние чрезвычайно принципиальным и любопытным.

Жаирзиньо Розенстрайк после сокрушительного поражения всё от того же Нганну всего за 20 секунд в последующем поединке смог собраться и нокаутировать экс-чемпиона Жуниора дус Сантуса. В какой-то степени суринамский тяж станет мерилом крутизны двух французских панчеров. Силу Фрэнсиса Жаирзиньо уже измерил. Сможет ли Ган превзойти Хищника и выиграть у Биги Боя более чем за 20 секунд, узнаем в этот уик-энд!

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