"Миннесота" обыграла "Лос-Анджелес" в матче НХЛ с эффектным голом Капризова

Нападающий Кирилл Капризов на 13-й минуте матча забросил эффектную шайбу из-за ворот и тем самым вывел "Миннесоту" вперёд. Гол российского легионера буквально надломил калифорнийцев. А в течение трёх последующих минут хозяева площадки забросили ещё две шайбы. "Дикие" выиграли первый период с результатом 3:0, и лишь в конце третьего периода "королям" всё же удалось отвоевать один гол.

Капризов подписал двухлетний контракт с "Миннесотой" в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых набрал 16 (5+11) очков. В матче с "Лос-Анджелесом" спортсмен забил уже пятую шайбу в сезоне, который для него является первым в НХЛ. На счету олимпийского чемпиона также 11 результативных передач.