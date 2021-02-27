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"Миннесота" обыграла "Лос-Анджелес" в матче НХЛ с эффектным голом Капризова

Российский нападающий забросил уже пятую шайбу в сезоне.

27 февраля 2021, 08:23
<p>Кирилл Капризов. Фото © Getty Images</p>

Кирилл Капризов. Фото © Getty Images

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Сент-Поле (штат Миннесота, США). "Миннесота Уайлд" со счётом 3:1 обыграла "Лос-Анджелес Кингз".

Нападающий Кирилл Капризов на 13-й минуте матча забросил эффектную шайбу из-за ворот и тем самым вывел "Миннесоту" вперёд. Гол российского легионера буквально надломил калифорнийцев. А в течение трёх последующих минут хозяева площадки забросили ещё две шайбы. "Дикие" выиграли первый период с результатом 3:0, и лишь в конце третьего периода "королям" всё же удалось отвоевать один гол.

Капризов подписал двухлетний контракт с "Миннесотой" в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых набрал 16 (5+11) очков. В матче с "Лос-Анджелесом" спортсмен забил уже пятую шайбу в сезоне, который для него является первым в НХЛ. На счету олимпийского чемпиона также 11 результативных передач.

"Просто волшебник и гений". Капризов рвёт НХЛ и восхищает американцев

"Просто волшебник и гений". Капризов рвёт НХЛ и восхищает американцев

А ранее два гола Евгения Дадонова принесли "Оттаве" суперволевую победу над "Торонто".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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