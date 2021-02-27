Компания Пригожина выдала ФБР адрес бизнесмена и потребовала награду в $250 тысяч

В компании "Конкорд", которая принадлежит Евгению Пригожину, опубликовали адрес бизнесмена и потребовали от ФБР обещанное вознаграждение за эту информацию. Соответствующие данные пресс-служба фирмы разместила в соцсети "ВКонтакте" .

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако РФ неоднократно это опровергала. Расследованием дела в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года был опубликован его доклад, в котором говорилось, что сговор Дональда Трампа (победившего на тех выборах) и России не был установлен. Сам экс-президент США также неоднократно отвергал все обвинения.