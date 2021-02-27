Компания Пригожина выдала ФБР адрес бизнесмена и потребовала награду в $250 тысяч
Предпринимателя разыскивают по делу о "вмешательстве" в президентские выборы 2016 года.
Евгений Пригожин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В компании "Конкорд", которая принадлежит Евгению Пригожину, опубликовали адрес бизнесмена и потребовали от ФБР обещанное вознаграждение за эту информацию. Соответствующие данные пресс-служба фирмы разместила в соцсети "ВКонтакте".
Согласно сообщению, Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7.
"Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения", — говорится в сообщении.
Ранее ФБР вновь показало фото разыскиваемых по делу о "вмешательстве" в выборы россиян. В списке помимо Пригожина фигурируют Глеб Васильченко, Владимир Венков, Михаил Быстров, Ирина Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Михаил Бурчик, Роберт Бовда, Мария Бовда, Анна Богачёва и Джейхун Асланов.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако РФ неоднократно это опровергала. Расследованием дела в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года был опубликован его доклад, в котором говорилось, что сговор Дональда Трампа (победившего на тех выборах) и России не был установлен. Сам экс-президент США также неоднократно отвергал все обвинения.
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