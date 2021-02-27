Американских военных снабдят стелс-ракетами, "способными достать до России"
Новое вооружение будет готово к середине 2025 года.
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ВВС США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, которые якобы способны долететь до России. Об этом пишет Janes.
По данным издания, контракт более чем на 228 миллионов долларов был заключён с компанией Lockheed Martin. Сообщается, что ракеты повышенной дальности будут готовы к середине 2025 года.
Ранее Лайф писал, что в США рассказали, как F-35 будет "побеждать" российскую ПВО. Как отметили разработчики, главным преимуществом американских самолётов пятого поколения является не скорость или ракетное вооружение, а вычислительная мощность, поскольку боевые машины обеспечивают высокую ситуационную осведомлённость в бою.
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