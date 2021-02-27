Жительница Воронежа убила детей и покончила с собой

А в Москве 20 февраля в одной из квартир в Ясном проезде женщина 1984 года рождения подушкой задушила двоих своих детей трёх и одиннадцати лет. После этого она попыталась покончить жизнь самоубийством, но не смогла. Пришедший домой чуть позже отец решил, что дети спят, и не стал их будить. Женщина сумела сама вызвать скорую и была госпитализирована. На учёте семья не состояла.