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Жительница Воронежа убила детей и покончила с собой

Их тела обнаружил отец семейства, когда вернулся с работы домой.

27 февраля 2021, 09:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В микрорайоне Тенистый в Воронеже женщина убила своих детей, после чего покончила с собой. Трагедия произошла 26 февраля, рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

По данным нашего собеседника, 43-летняя подозреваемая зарезала 22-летнюю дочь и задушила семилетнего сына. После этого женщина свела счёты с жизнью. Тела детей и супруги обнаружил отец семейства, вернувшись поздно вечером с работы. Правоохранители выясняют причины расправы.

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А в Москве 20 февраля в одной из квартир в Ясном проезде женщина 1984 года рождения подушкой задушила двоих своих детей трёх и одиннадцати лет. После этого она попыталась покончить жизнь самоубийством, но не смогла. Пришедший домой чуть позже отец решил, что дети спят, и не стал их будить. Женщина сумела сама вызвать скорую и была госпитализирована. На учёте семья не состояла.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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