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Регион
Опубликовано 27 февраля 2021, 12:44

В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Очаг залегал на глубине пяти километров.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Исландии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров, а их эпицентр находился в 268 км к юго-востоку от столицы страны Рейкьявика. О возможных разрушениях пока не сообщается.

В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение
В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение

Напомним, в середине февраля в Японии произошло мощное землетрясение, пострадало 30 человек.

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Эмила Сидорова
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