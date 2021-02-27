В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2
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Очаг залегал на глубине пяти километров.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Исландии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
No Paran los #terremotos en #Europa #Islandia #Iceland continua siendo afectada por fuertes #Sismos A las 8:07hrsLocal (02:07CentroMexico) un potente #temblor Magnitud 5.2 con epicentro a 24km al Suroeste de #Reikiavik #ULTIMAHORA #Noticias #earthquake pic.twitter.com/WX1wLn3RQH— Celeste Centaury (@CCentaury) February 27, 2021
Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров, а их эпицентр находился в 268 км к юго-востоку от столицы страны Рейкьявика. О возможных разрушениях пока не сообщается.
Напомним, в середине февраля в Японии произошло мощное землетрясение, пострадало 30 человек.