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В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Очаг залегал на глубине пяти километров.

27 февраля 2021, 09:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Исландии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров, а их эпицентр находился в 268 км к юго-востоку от столицы страны Рейкьявика. О возможных разрушениях пока не сообщается.

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В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение

Напомним, в середине февраля в Японии произошло мощное землетрясение, пострадало 30 человек.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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