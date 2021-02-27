Состояние спасённой из-под завалов после взрыва у метро в Нижнем Новгороде стабилизировалось
Девушка получила поверхностные ожоги.
Состояние жительницы Нижнего Новгорода, госпитализированной после взрыва в пристройке к многоэтажному дому, стабилизировалось. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как уточняется, пациентка остаётся в реанимации, за ней наблюдают специалисты ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета. Угрозы жизни пострадавшей нет.
"Надеюсь, всё будет хорошо. Мы окажем помощь и ей, и её семье", — сказал губернатор области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС на Мещерском бульваре.
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Напомним, утром 26 февраля в Нижнем Новгороде в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке прогремел взрыв, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован. Известно, что три человека были госпитализированы. Предварительной причиной случившегося власти назвали утечку газа из газораспределительной системы.
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