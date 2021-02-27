Состояние спасённой из-под завалов после взрыва у метро в Нижнем Новгороде стабилизировалось

Состояние жительницы Нижнего Новгорода, госпитализированной после взрыва в пристройке к многоэтажному дому, стабилизировалось. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как уточняется, пациентка остаётся в реанимации, за ней наблюдают специалисты ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета. Угрозы жизни пострадавшей нет.

"Надеюсь, всё будет хорошо. Мы окажем помощь и ей, и её семье", — сказал губернатор области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС на Мещерском бульваре.