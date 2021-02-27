В Москве стартовала вакцинация добровольцев "Спутником лайт"

В Москве началась вакцинация добровольцев "Спутником лайт". Видео © Telegram / "Москва о важном"

В Москве стартовала вакцинация участников исследования вакцины "Спутник лайт". Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник лайт" сделали прививки. По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объёмы вакцинации будут увеличиваться", — сказала заммэра.

Она отметила, что сейчас активно идёт подача заявок. За два дня 490 человек прошли медосмотр. По словам Раковой, в дальнейшем новый препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной "Спутник V".

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. Ранее глава центра Александр Гинцбург объяснил, чем "Спутник лайт" отличается от вакцины "Спутник V". Не так давно начались международные клинические исследования препарата.

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