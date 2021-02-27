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Категорий: 18

Уругвай планирует закупать и производить российскую вакцину "Спутник V"

В стране заинтересованы в соглашении о сотрудничестве с РФ в области здравоохранения.

27 февраля 2021, 03:09
<p>Фото © ТАСС / Yousef Masoud / TheNEWS2 via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Yousef Masoud / TheNEWS2 via ZUMA Wire

Уругвай считает эффективной российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" и планирует закупать её. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Даниэль Салинас.

"Мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле из-за её хороших качеств, но нам пока не ответили", — приводит слова министра РИА "Новости".

Салинас уточнил, что сейчас Уругвай ждёт нормативные документы из Москвы.

По его словам, в Уругвае заинтересованы в соглашении о сотрудничестве с Россией в области здравоохранения, особенно в области учебного обмена специалистами.

Путин обсудил с канцлером Австрии поставки и производство "Спутника V"

Путин обсудил с канцлером Австрии поставки и производство "Спутника V"

Вчера стало известно, что вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Молдавии и Вьетнаме. На сегодняшний день препарат зарегистрирован уже в 39 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 миллиарда человек.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. На данный момент российская вакцина зарегистрирована в 35 странах. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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