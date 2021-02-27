Уругвай планирует закупать и производить российскую вакцину "Спутник V"

Уругвай считает эффективной российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" и планирует закупать её. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Даниэль Салинас.

"Мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле из-за её хороших качеств, но нам пока не ответили", — приводит слова министра РИА "Новости".

Салинас уточнил, что сейчас Уругвай ждёт нормативные документы из Москвы.

По его словам, в Уругвае заинтересованы в соглашении о сотрудничестве с Россией в области здравоохранения, особенно в области учебного обмена специалистами.

Вчера стало известно, что вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Молдавии и Вьетнаме. На сегодняшний день препарат зарегистрирован уже в 39 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 миллиарда человек.

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