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Категорий: 18

Эксперты рекомендуют одобрить к применению в США третью вакцину от коронавируса

До этого в Штатах разрешили использование препаратов фирм Phizer и Moderna.

27 февраля 2021, 02:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) рекомендуют регулятору одобрить вакцину компании Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson для экстренного использования. Об этом сообщает CNN.

Специалисты Консультативного комитета по вакцинам и биологическим продуктам при FDA единогласно проголосовали за то, чтобы применение данной вакцины людьми старше 18 лет было одобрено.

Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от коронавируса в США

Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от коронавируса в США

Этот препарат от коронавируса может стать третьим разрешённым на территории США после вакцин Moderna и Pfizer. Соответствующее разрешение может быть выдано уже в течение нескольких ближайших дней. Особенность этой вакцины состоит в том, что для развития иммунитета достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае других препаратов.

Препарат прошёл третью фазу клинических исследований и показал высокую эффективность и безопасность. В 85% случаев он предотвращает тяжёлое течение болезни.

Однако миллиардер Билл Гейтс ранее высказал опасение, что для защиты от коронавируса понадобится делать три прививки. Всему виной появление новых штаммов и их активное распространение в мире.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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