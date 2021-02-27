Эксперты рекомендуют одобрить к применению в США третью вакцину от коронавируса

Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) рекомендуют регулятору одобрить вакцину компании Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson для экстренного использования. Об этом сообщает CNN.

Специалисты Консультативного комитета по вакцинам и биологическим продуктам при FDA единогласно проголосовали за то, чтобы применение данной вакцины людьми старше 18 лет было одобрено.

Этот препарат от коронавируса может стать третьим разрешённым на территории США после вакцин Moderna и Pfizer. Соответствующее разрешение может быть выдано уже в течение нескольких ближайших дней. Особенность этой вакцины состоит в том, что для развития иммунитета достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае других препаратов.

Препарат прошёл третью фазу клинических исследований и показал высокую эффективность и безопасность. В 85% случаев он предотвращает тяжёлое течение болезни.

Однако миллиардер Билл Гейтс ранее высказал опасение, что для защиты от коронавируса понадобится делать три прививки. Всему виной появление новых штаммов и их активное распространение в мире.

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