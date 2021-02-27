"Вначале был рак почки": Юдашкин впервые рассказал о своей борьбе с онкологией

Российский модельер Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей страшной болезни. В беседе с ведущей телеканала "Дождь" Натальей Синдеевой дизайнер сообщил, что уже несколько лет борется с онкологией.

Как отметил сам 57-летний Юдашкин, пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и тогда модельеру посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. В результате обследования КТ и МРТ показали, что у него рак. После тщательного анализа выяснилось, что болезнь развивалась стремительно.

"Вначале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо, это произошло за год", — уточнил дизайнер.

Кроме того, Юдашкин признался, что считает лечившего его академика Давыдова своим вторым отцом. Родственники кутюрье спокойно восприняли известие о его болезни, а он сам продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается здоровьем.

"Самое тяжёлое для каждого, кто переносит эту историю, — когда идёшь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально — и после получаешь глоток воздуха ещё на три месяца. Уже живёшь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да ещё и хорошо выглядеть", — поведал Юдашкин.

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