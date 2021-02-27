"Возобновляют энергетическую зависимость": Турчинов обвинил власти Украины в финансировании России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Киев в финансировании России в связи с закупкой энергоресурсов.

"Есть важная составляющая гибридной войны — энергетическая. Эта власть не борется с Россией, она финансирует Российскую Федерацию, финансирует страну-агрессора", — сказал он в эфире телеканала "Еспресо".

По словам Турчинова, Россия разрушила атомную энергетику Украины и теперь зимой держит энергетический баланс за счёт перетока электроэнергии. Он назвал опасностью то, что системное финансирование РФ идёт за счёт украинского ресурса, включая граждан страны.

По мнению экс-секретаря Совбеза Незалежной, официальный Киев подвергает страну опасности, сотрудничая с Москвой и "возобновляя энергетическую зависимость".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна планирует интегрировать свою электросеть в европейскую систему, отсоединившись от единой сети с Россией и Белоруссией. По его словам, это должно произойти до конца 2023 года.

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